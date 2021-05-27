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Стало известно завещание капитана Тома Мура, который шагал по саду и собрал врачам 39 миллионов фунтов стерлингов
Источник материала: Onliner
Одна из самых крутых историй прошлого года. 99-летний ветеран Второй мировой войны капитан британской армии Том Мур решил устроить благотворительный челлендж и собрать около тысячи фунтов для Национальной службы здравоохранения (NHS). Но в итоге это вылилось в национальную кампанию поддержки, в ходе которой было собрано 39 млн.
В качестве цели для себя Том Мур поставил задачу обойти сад сотню раз до своего столетия в конце апреля. Передвигаться старику было тяжело, но он решительно собрался делать по 10 кругов ежедневно. Ветерану нужно было регулярно ходить после операции по частичной замене тазобедренного сустава. «Наши храбрые медсестры и врачи находятся на передовой в этом деле… на этот раз наша армия — в униформе врачей и медсестер, и они делают изумительную работу», — прокомментировал свое теплое отношение к медикам ветеран.
В июле 2020 года королева Великобритании Елизавета II посвятила капитана Мура в рыцари.
В феврале этого года Том Мур умер с положительным результатом COVID-19. Ему было сто лет.
Сейчас The Sun
Собрав 39 млн фунтов, Мур завещал семье 73,4 тыс. Эти деньги будут поровну разделены между двумя дочерьми — Анной и Люси. Также Том Мур предложил использовать свое тело и органы в качестве донорских или для медицинских исследований.
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Стало известно завещание капитана Тома Мура, который шагал по саду и собрал врачам 39 миллионов фунтов стерлингов
Одна из самых крутых историй прошлого года. 99-летний ветеран Второй мировой войны капитан британской армии Том Мур решил устроить благотворительный челлендж и...
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