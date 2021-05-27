Свежие скидки в Каталоге: кемпинговая мебель, палатки, товары для геймеров и для дома

Источник материала: Onliner

Собрали новые скидки в одном материале. В этот раз почти на 20% снизилась цена на игровые наушники, клавиатуры и мышки HyperX. Хорошие скидки сейчас в Каталоге сделали на ванну и раковину бренда Lavinia Boho, а также на готовые к установке комплекты сантехники. Почти 600 рублей сбросили с тонкого и компактного ноутбука Honor. И традиционно — скидка 50% на наручные часы из Каталога для мужчин и женщин.

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