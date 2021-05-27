ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Свежие скидки в Каталоге: кемпинговая мебель, палатки, товары для геймеров и для дома

27.05.2021 12:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Собрали новые скидки в одном материале. В этот раз почти на 20% снизилась цена на игровые наушники, клавиатуры и мышки HyperX. Хорошие скидки сейчас в Каталоге сделали на ванну и раковину бренда Lavinia Boho, а также на готовые к установке комплекты сантехники. Почти 600 рублей сбросили с тонкого и компактного ноутбука Honor. И традиционно — скидка 50% на наручные часы из Каталога для мужчин и женщин.

Если вдруг вы видите полотно из картинок, то отключите, пожалуйста, ваш блокировщик рекламы. За ним прячутся ссылки на товар в Каталоге с актуальной ценой и описанием.

Свежие скидки в Каталоге: кемпинговая мебель, палатки, товары для геймеров и для дома

Для геймеров

Запасаемся хитами на лето — скидки на игры для приставок в Каталоге


Игра Mafia: Trilogy для PlayStation 4
2 отзыва
2020 г, экшен, шутер, одиночная игра, с 18 лет
–20%103 р.
11 предложений
Игра Returnal для PlayStation 5
2021 г, экшен, шутер, приключения, одиночная игра, с 16 лет
–11%149 р.
8 предложений
Игра FIFA 21 для PlayStation 4
2 отзыва
2020 г, симулятор, спорт, одиночная игра, мультиплеер, с 0 лет
–16%58,00 р.
9 предложений
Игра FIFA 21 Legacy Edition для Nintendo Switch
2020 г, симулятор, спорт, одиночная игра, мультиплеер, с 0 лет
–34%57,99 р.
2 предложения
Игра FIFA 20 Legacy Edition для Nintendo Switch
2019 г, симулятор, спорт, одиночная игра, мультиплеер, с 0 лет
–59%19,99 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →
Все игры по сниженным ценам в Каталоге

Для серьезных каток. Игровые клавиатуры HyperX — скидки до 20%


Клавиатура HyperX Alloy Origins Core (HyperX Red)
1 отзыв
игровая для ПК, механическая, HyperX Red, полностью металлическая, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
–20%256 р.
28 предложений
Клавиатура HyperX Alloy FPS Pro (Cherry MX Red)
24 отзыва
игровая для ПК, механическая, Cherry MX Red, металлическая верхняя панель, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
–14%220 р.
33 предложения
Клавиатура HyperX Alloy Core RGB
8 отзывов
игровая для ПК, мембранная, пластик, интерфейс подключения - USB, подсветка, влагозащита, цвет черный
–20%136 р.
33 предложения
Сравнить эти товары →
Все клавиатуры по суперценам

Точная игровая мышь HyperX с датчиком Pixart 3389 и переключателями Omron — 135 р. (скидка 20%)


Игровая мышь HyperX Pulsefire Surge
37 отзывов
полноразмерная игровая мышь для ПК, проводная USB, сенсор оптический 16000 dpi, 6 кнопок, колесо с нажатием, цвет черный
–20%135 р.
39 предложений

Зарядные устройства HyperX для «джой-конов» и «дуалшоков» — 66,4 р. (скидка 20%)


Зарядное устройство HyperX ChargePlay Quad Joy-con
для Nintendo Switch, проводной
–20%66,40 р.
19 предложений
Зарядное устройство HyperX ChargePlay Duo
для Sony PlayStation 4, проводной
–20%66,40 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →

Станция для беспроводной зарядки мышки, наушников или телефона — HyperX за 140 р. (скидка 20%)


Беспроводное зарядное HyperX ChargePlay Base
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, выходная мощность 15 Вт, кабель 1.8 м
–20%140 р.
19 предложений

Игровые наушники серии HyperX Cloud — скидка до 16%


Наушники HyperX Cloud Alpha S (черный)
13 отзывов
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 13-27000 Гц, кабель 1 м
–16%288 р.
37 предложений
Наушники HyperX Cloud II (красный)
37 отзывов
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 15-25000 Гц, кабель 1 м
–12%246 р.
45 предложений
Сравнить эти товары →

Игровые наушники для консолей и ПК из серии HyperX Cloud Stinger — скидки до 20%


Наушники HyperX CloudX Stinger
32 отзыва
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 18-23000 Гц, поворотные чашки, кабель 1.3 м
–20%127 р.
18 предложений
Наушники HyperX Cloud Stinger S
1 отзыв
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 18-23000 Гц, поворотные чашки, кабель 2.5 м
–20%156 р.
33 предложения
Наушники HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 PC
6 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 20-20000 Гц, время работы 17 ч
–19%208 р.
36 предложений
Наушники HyperX Cloud Stinger Core
1 отзыв
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 20-20000 Гц, кабель 1.3 м
–18%102 р.
40 предложений
Сравнить эти товары →
Все наушники HyperX на скидке в Каталоге

Для дома

Акриловая прямая ванна Lavinia Boho Biore 160×70 — 495 р. (скидка 80 р.)


Ванна Lavinia Boho Biore 160x70 35010060
10 отзывов
прямая, акрил, объем: 225 л
–14%495 р.
21 предложение

Комплект душевого уголка с линейным трапом Ambassador — 865 р. (скидка 349 р.)


Душевой уголок Ambassador Set 13011103-ST4
душевой уголок, ширина 90 см
–29%865 р.
15 предложений

Готовый комплект подвесного безободкового унитаза Lavinia Boho — 819 р. (скидка 19%)


Унитаз Lavinia Boho Relfix One Rimless 6 в 1 77040073 (белый пластик)
37 отзывов
подвесной, конструкция: без бачка, задний подвод воды, горизонтальный выпуск, двухрежимный слив, с сиденьем
–19%819 р.
16 предложений

Скрытая душевая система Clever Start Xtreme в полном комплекте для установки — 629 р. (скидка 169 р.)


Душевая система Clever Start Xtreme Set 60694
2 отзыва
душевая система (250 мм), скрытый монтаж, механический смеситель
–21%629 р.
11 предложений

Умный унитаз с подсветкой Lavinia Boho Smart V-Clean — 2969 р. (скидка 671 р.)

Унитаз Lavinia Boho Smart V-Clean 3359102R
умный (электронный) унитаз, подвесной (с биде), конструкция: без бачка, задний подвод воды, горизонтальный выпуск, с сиденьем
–18%2969 р.
12 предложений

Накладная раковина с тонкими стенками Lavinia Boho — 229 р. (скидка 23%)

Умывальник Lavinia Boho Bathroom Sink Slim 33311011
2 отзыва
60x31 см, с одной чашей, накладной, санитарная керамика, крепление на мебельный шкаф/на столешницу
–23%229 р.
15 предложений

Стильная микроволновка Gorenje с серебристыми ручкам и кнопкой открытия двери – 169 р. (скидка 25%)


Микроволновая печь Gorenje MO20E1W
2 отзыва
свободностоящее исполнение, микроволны (соло), объем 20 л, выходная мощность микроволн 800 Вт, управление механическое, цвет белый
–25%169 р.
6 предложений

Вертикальный пылесос Dyson V7 Animal Extra — 780 р. (скидка 119 р.)


Пылесос Dyson V7 Animal Extra
11 отзывов
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 100 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 85 дБ, турбощетка
–13%780 р.
5 предложений

Стиральная машина Candy с паром и классом энергопотребления A+++ за 599 р. (скидка 80 р.)


Стиральная машина Candy CSS4 1162D3/2 BY
1 отзыв
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 6 кг, отжим 1100 об/мин, глубина 43.2 см (с люком 45.4 см), энергопотребление A+++, защита от протечек, 15 программ
–12%599 р.
26 предложений

Палатки и складная мебель для кемпинга

Двухслойная трехместная палатка High Peak Kingston 3 — 253,75 р. (скидка 51%)

Треккинговая палатка High Peak Kingston 3 10300 (синий)
треккинговая, весна/лето/осень, 3-местная, 2 входа, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 220x190x110 см
–51%254 р.
5 предложений

Складные столы и стулья Trek Planet — скидка 20%


Стол Trek Planet Forest 120
стол, алюминий/пластик, максимальная нагрузка 30 кг, серебристый/серый цвет, 120x60x36 см, 4.8 кг
–20%132 р.
6 предложений
Стол Trek Planet Forest 90 70672
стол, алюминий/пластик, максимальная нагрузка 30 кг, белый/серебристый/серый цвет, 90x60x60 см, 4.1 кг
–20%116 р.
2 предложения
Кресло Trek Planet Mistral 70642
кресло, сталь/полиэстер, максимальная нагрузка 180 кг, сумка в комплекте, серый/черный цвет, 60x55x100 см, 5 кг
–20%190 р.
2 предложения
Еще больше кемпинговой мебели на скидках

15 палаток для кемпинга Trek Planet — скидка 20% в Каталоге


Кемпинговая палатка Trek Planet Avola 4 (зеленый)
кемпинговая, весна/лето/осень, 4-местная, 2 входа, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 360x250x140 см
–20%261 р.
1 предложение
Кемпинговая палатка Trek Planet Bergamo 2 (зеленый)
кемпинговая, весна/лето/осень, 2-местная, 1 вход, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 305x160x125 см
–20%198 р.
1 предложение
Кемпинговая палатка Trek Planet Avola 3 (зеленый)
кемпинговая, весна/лето/осень, 3-местная, 2 входа, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 340x200x135 см
–20%237 р.
1 предложение
Все модели палаток Trek Planet на скидке

Треккинговые палатки Jungle Camp — скидка 20%


Треккинговая палатка Jungle Camp Easy Tent 2 (зеленый/серый)
треккинговая, весна/лето/осень, 2-местная, 1 вход, 1 комната, противомоскитная сетка, ДхШхВ: 205x150x105 см
–20%113 р.
1 предложение
Треккинговая палатка Jungle Camp Forester 3 (камуфляж)
треккинговая, весна/лето/осень, 3-местная, 1 вход, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 310x190x120 см
–20%130 р.
2 предложения
Треккинговая палатка Jungle Camp Toronto 3 (оливковый)
треккинговая, весна/лето/осень, 3-местная, 1 вход, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 310x190x120 см
–20%116 р.
2 предложения
Все модели палаток Jungle Camp на скидке в Каталоге

Складные столы и стулья Jungle Camp — скидка 20%


Стол со стульями Jungle Camp Event Set 120 (зеленый)
стол со стульями, алюминий/МДФ/полиэстер, максимальная нагрузка 30 кг, белый/зеленый цвет, 120x60x70 см, 7.56 кг
–20%190 р.
1 предложение
Кресло Jungle Camp Raptor (зеленый)
кресло, сталь/полиэстер, максимальная нагрузка 100 кг, сумка в комплекте, зеленый цвет, 50x50x80 см, 2.2 кг
–21%46,00 р.
1 предложение
Кресло Jungle Camp Ranger (синий)
кресло, сталь/полиэстер, максимальная нагрузка 100 кг, сумка в комплекте, синий цвет, 54x54x80 см, 2.5 кг
–19%50,00 р.
1 предложение
Еще больше столов и стульев для кемпинга на скидке

Мотошлем, часы, бокалы для пива и ноутбук

Мотошлем LS2 FF320 Stream Jink в двух размерах — 294 р. (скидка 31 р.)


Мотошлем LS2 FF320 Stream Jink (L, matt black/h-v yellow)
2 отзыва
интеграл (закрытый), термопластик, 1550 г
–10%294 р.
1 предложение
Мотошлем LS2 FF320 Stream Jink (M, matt black/h-v yellow)
2 отзыва
интеграл (закрытый), термопластик, 1550 г
–10%294 р.
1 предложение

Набор бокалов для пива с двойными стенками — Lamart за 27,9 р. (скидка 15%)


Набор бокалов для пива Lamart LT9027
3 отзыва
2 шт, объем 480 мл, стекло, двойные стенки
–15%27,90 р.
3 предложения

Кварцевые часы Citizen с солнечной батареей — 218 р. (скидка 50%)


Наручные часы Citizen AW1233-01A
мужские, механизм кварцевый с солнечной батареей, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет кожаный
–50%218 р.
4 предложения
Еще больше часов на скидках в Каталоге

Американские часы в датском стиле Skagen — 285 р. (скидка 50%)


Наручные часы Skagen SKW6451
мужские, механизм кварцевый с солнечной батареей, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–50%285 р.
1 предложение
Еще больше часов на скидках в Каталоге

Наручные мужские часы Espirit с хронографом — 234 р. (скидка 50%)


Наручные часы Esprit ES1G025M0085
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет металлический
–50%234 р.
2 предложения

Стильные и аккуратные женские часы Cluse La Boheme — скидки от 30% 


Наручные часы Cluse La Boheme CL18021
женские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 38 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет кожаный
–30%208 р.
1 предложение
Наручные часы Cluse La Boheme CL18211
женские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 38 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет кожаный
–50%149 р.
1 предложение
Наручные часы Cluse La Boheme CL18421
женские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 38 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет кожаный
–30%208 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Еще больше часов на Скидках в Каталоге

Тонкий и металлический ноутбук Honor со свежим Intel Core i5 на борту — 2699 р. (596 р.)


Ноутбук HONOR MagicBook 14 2021 NDR-WDH9HN 53011TCT
14.0" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенная, Windows 10, цвет крышки серый
–18%2699 р.
19 предложений
Обзор Honor MagicBook 14 по ссылке

Нитратомеры и мониторы качества воздуха

Компактные тестеры нитратов в овощах, фруктах, мясе и рыбе — Greentest Mini от 169 р.


Greentest Mini
для продуктов/для воды, измерение: содержание нитратов/качество воды, индикация: ЖК-экран
–24%169 р.
3 предложения
Greentest Mini Eco
для продуктов/для воды/для воздуха, измерение: содержание нитратов/радиационный фон/качество воды, индикация: ЖК-экран
–23%227 р.
2 предложения
Сравнить эти товары →

Продвинутые экотестеры Greentest для контроля уровня нитратов, радиации и жесткости воды — скидки до 14%


Greentest Eco 4
для продуктов/для воздуха, измерение: содержание нитратов/радиационный фон/доза радиации, индикация: ЖК-экран/цветной, сенсорный экран
–11%264 р.
4 предложения
Greentest Eco 6 (белый)
для продуктов/для воды/для воздуха, измерение: содержание нитратов/радиационный фон/доза радиации/качество воды, индикация: ЖК-экран/цветной, сенсорный экран
–14%379 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →

Мониторы качества «Даджет Atmo» — скидки до 21%


Монитор качества воздуха Даджет Atmo 8 KIT MT8014
монитор качества воздуха, интеграция в "умный дом": нет, питание: аккумуляторный элемент/USB-кабель
–21%264 р.
2 предложения
Монитор качества воздуха Даджет Atmo 3 KIT MT8010
монитор качества воздуха, интеграция в "умный дом": нет, питание: аккумуляторный элемент/USB-кабель
–15%190 р.
13 предложений
Сравнить эти товары →

Свежие скидки в Каталоге: кемпинговая мебель, палатки, товары для геймеров и для дома

Свежие скидки в Каталоге: кемпинговая мебель, палатки, товары для геймеров и для дома

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрали новые скидки в одном материале. В этот раз почти на 20% снизилась цена на игровые наушники, клавиатуры и мышки HyperX. Хорошие скидки сейчас в Каталоге сделали...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белавиа" отменяет рейсы в Калининград и еще в 11 городов Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by