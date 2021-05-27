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Российский генерал прилетел в Беларусь для подготовки к «Западу-2021». Что это за учение и когда оно пройдет?
Источник материала: Onliner
В Беларусь прибыл заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он будет участвовать в рекогносцировке районов проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021»,
Что за учение?
Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» призвано «отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций». В основе замысла — эскалация военно-политической обстановки против условного государства.
В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения совместных штурмовых групп в городских условиях. Также планируется оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения. Все это — ради «укрепления военной безопасности Союзного государства».
Когда?
Учение «Запад-2021» должно проходить в течение семи суток с 10 по 16 сентября. Руководить будут начальники генштабов вооруженных сил Беларуси и России. По инициативе россиян учение пройдет на территории обеих стран.
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Российский генерал прилетел в Беларусь для подготовки к «Западу-2021». Что это за учение и когда оно пройдет?
В Беларусь прибыл заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он будет участвовать в рекогносцировке районов проведения совместного...
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