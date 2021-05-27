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Экспорт калийных удобрений и транзит российского газа – ЕС обсуждает новые санкции против Беларуси
27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси – экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.
Об этом сообщает
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсуждают в Португалии в ходе неформального заседания Совета ЕС, как реализовать экономические и секторальные санкции против Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета в Минске 23 мая.
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Вопрос обсуждают министры иностранных дел 27 стран Евросоюза.
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