Экспорт калийных удобрений и транзит российского газа – ЕС обсуждает новые санкции против Беларуси

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси – экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

Об этом сообщает РИА Новости .

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсуждают в Португалии в ходе неформального заседания Совета ЕС, как реализовать экономические и секторальные санкции против Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета в Минске 23 мая.