Как пропагандисты «славянского единства» сами расписываются в поражении своих идей

Источник материала: Салiдарнасць

Мечты об объединении с Россией становятся все менее популярными в Беларуси. У сторонников этой идеи актуальные убедительные аргументы закончились – остались в основном отсылки к «древнерусскому государству».





Фрагмент мурала, посвященного белорусско-российскому единству, подкорректированный неизвестным художником

Ярким примером тому является статья Всеволода Шимова под характерным заголовком «Почему Беларусь должна объединяться с Россией» на сайте rubaltic.ru . Давайте посмотрим, почему же.

Автор начинает с констатации: «Парадоксальным образом сегодня в Беларуси гораздо громче звучит ответ на вопрос, почему Беларуси лучше не интегрироваться с Россией: угроза независимости, рост региональной нестабильности, всевозможные исторические обиды и фобии. Весь этот набор аргументов регулярно ретранслируют белорусские «независимые» СМИ, давно установившие культурную гегемонию в белорусском информационном пространстве».

Это само по себе показательно: приверженец объединения признает, что доводы в пользу интеграции проигрывают конкуренцию. Объясняется это доминирующей позицией «независимых СМИ».

Но почему же «неправильные медиа» установили «культурную гегемонию»? Им что, власти создавали режим наибольшего благоприятствования? Нет. Может быть, причина в том, что независимые СМИ куда адекватнее отражают действительность, в том числе в вопросе внешнеполитического выбора? Ведь навязать аудитории прозападный путь, если бы таковой был ей чужд, нереально. Особенно в условиях, когда российские телеканалы, которые «топят» за объединение, в Беларуси более, чем доступны.

«Любая интеграция может быть успешной только тогда, когда она строится на осмысленных представлениях о том, что же связывает интернирующиеся страны, на каких общих интересах и ценностях строят они свои отношения», – пишет Шимов. Опечатки встречаются в любых медиа, включая наше, но в данном случае она больно уж символична.

Хочется побыстрее узнать: что же так связывает Беларусь и Россию прямо сейчас, чтобы им необходимо было объединяться? Но на очереди еще одно саморазоблачение идеолога «славянского единства»:

«Любой интеграционный проект, чтобы быть успешным, должен апеллировать не только к «сухой» экономической прагматике, но к символам и смыслам, способным вызвать более глубокий эмоциональный отклик. В конце концов, та же вера в «цивилизованную Европу» носит во многом иррациональный характер, но вызывает положительную эмоциональную реакцию и потому успешна».

Можно, конечно, бездоказательно обозвать веру в Европу «иррациональной», однако почему же в таком случае наши соотечественники предпочитают эту «религию» той, которая Шимову видится «истинной»? Его коллега Придыбайло ранее озвучил свою версию: «Белорусы конкретно тупые». Но публицист «рубалтика» гораздо вежливее:

«С самого момента запуска Союзного государства негласно подразумевалось, что в основе отношений Беларуси и России лежит особая близость народов двух стран. Однако дальше констатации некоего расплывчатого «братства» дело никогда не шло. В чем это «братство» заключается и как оно должно обосновывать белорусско-российскую интеграцию, всегда оставалось не проговоренным».

В этом тоже независимые СМИ виноваты? Или кто-то еще 20 с лишним лет мешал фанатам объединения «проговорить» их собственные базовые установки? Отметим, что адепт интеграции сам признает, что её обоснование сводится к «констатации некоего расплывчатого «братства». Может, причина в том, что более весомых «козырей» в реальности просто не существует?

Хотя бы в рамках конкретной статьи Шимов точно мог изложить резоны в пользу объединения. И что мы видим? Отсылку к «общности исторических корней восточнославянских народов, восходящих к древнерусскому государству»!

Далее автор перечисляет, что необходимо сделать, чтобы мысль об объединении завладела умами белорусов: реабилитировать «дореволюционную (!!! – М.Б.) общерусскую концепцию, рассматривавшую всех восточных славян как единый народ», снизить цены на железнодорожные и авиапутешествия (чтобы ездили больше в Россию), и восстановить «единое образовательное пространство».

Но «чувство глубинной этнокультурной общности» не создается искусственно. Оно либо есть, либо нет. И, если нет, то никаким демпингом на билеты его не создашь.

Отдельной главой сказано про необходимость «демонтажа европейского мифа». «Плач Ярославны» по поводу того, что он «укореняется в массовом сознании все больше», сменяется красноречивым признанием:

«Сторонники «европейского выбора» свой набор аргументов давно озвучили, и именно он сегодня преобладает в информационном пространстве. Что могут ответить сторонники российского вектора? Только то, что сам европейский выбор для Беларуси является большой иллюзией».

Плохи дела приверженцев объединения, если все, что они могут противопоставить «представлению о ЕС как о более привлекательном цивилизационном проекте» – это лишь голословное утверждение про Евросоюз как альянс, обслуживающий развитые страны в ущерб интересам государств Восточной Европы. Причем этот тезис тут же опровергается самим Шимовым:

«Да, некоторые восточноевропейские страны (Польша, Чехия или Словения) смогли вписаться в ЕС на достаточно выгодных условиях».

В противовес предлагается «посмотреть на куда менее впечатляющие успехи Болгарии и Румынии или совсем уж катастрофические результаты «европейского выбора» для Украины». Но, откровенно говоря, на фоне «российского выбора» самой России с её зашкаливающим уровнем нищеты (даже по официальным данным 18 миллионов человек за чертой бедности) ничего «совсем уж катастрофического» в упомянутых государствах не наблюдается.

Суммируем аргументы поборников белорусско-российского объединения:

«Общность исторических корней»; «В Евросоюзе Беларусь ждёт участь транзитно-сырьевой периферии».

Негусто. Особенно, если учесть, что на другой чаше весов очевидное технологическое превосходство Запада, неоспоримо более высокий уровень жизни, огромные возможности для самореализации, да и права человека в ЕС ценятся куда как больше.