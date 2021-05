Сябра страйкаму «Беларуськалію» далучыўся да галадоўкі перад офісам Эўракамісіі ў Варшаве

Источник материала: Свабода

Беларускі Стася Гліньнік і Бажэна Шамовіч 26 траўня заявілі пра бестэрміновую галадоўку ля офісу Эўракамісіі ў Варшаве. 27 траўня да іх далучыўся сябар страйкаму «Беларуськалію» Дзьмітры Кудзялевіч, які часова пераехаў у Варшаву з Салігорску.

Пра сваё далучэньне Кудзялевіч аб’явіў у фэйсбуку, апублікаваўшы там шэраг здымкаў зь месца падзей. Як адзначыў шахтар, патрабаваньні галадоўкі — пераход ад дэкляратыўных да рэальных і эфэктыўных эканамічных санкцый супраць Лукашэнкі і ягонага атачэньня.

Ад сусьветнай супольнасьці Кудзялевіч чакае сур’ёзных санкцый супраць так званых «кашалькоў рэжыму» — прадпрыемстваў БМЗ, «Гродна Азот» і «Беларуськалію». Ён спадзяецца, што Лукашэнку, ГУБАЗіК, АМАП унясуць у сьпіс тэрарыстаў і тэрарыстычных арганізацый.

Кудзялевіч таксама выступае за безумоўнае вызваленьне Рамана Пратасевіча і Соф’і Сапегі, захопленых у Менску 23 траўня пасьля прымусовай пасадкі самалёту Атэны — Вільня.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);