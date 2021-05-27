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Россия может затребовать у Беларуси выдачу задержанной в Минске россиянки Сапеги

27.05.2021 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кремль подтвердил намерение российских властей всеми возможными способами защищать права задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги и допускает юридическую возможность запроса ее передачи в РФ.

"Де-юре, безусловно, может (Россия поднять вопрос о передаче Сапеги – ред.). В любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 
Теги: Минск
 
 
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Кремль подтвердил намерение российских властей всеми возможными способами защищать права задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги и допускает юридическую...
 
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