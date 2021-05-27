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Россия может затребовать у Беларуси выдачу задержанной в Минске россиянки Сапеги
Источник материала: АФН
Кремль подтвердил намерение российских властей всеми возможными способами защищать права задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги и допускает юридическую возможность запроса ее передачи в РФ.
"Де-юре, безусловно, может (Россия поднять вопрос о передаче Сапеги – ред.). В любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль подтвердил намерение российских властей всеми возможными способами защищать права задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги и допускает юридическую...
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