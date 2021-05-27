Россия может затребовать у Беларуси выдачу задержанной в Минске россиянки Сапеги

Источник материала: АФН

Кремль подтвердил намерение российских властей всеми возможными способами защищать права задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги и допускает юридическую возможность запроса ее передачи в РФ.

"Де-юре, безусловно, может (Россия поднять вопрос о передаче Сапеги – ред.). В любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.