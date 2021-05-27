The Times: УЕФА может отменить фундаментальное правило в футболе









По информации издания, соответствующий вопрос поднимут на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту в пятницу, 28 мая.





Если УЕФА получит достаточно поддержки от клубов, организация начнет процесс изменения правила выездного гола.





Согласно нынешним правилам, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.





19 апреля в УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов. В новом формате турнир впервые будет проведен в 2024 году.





В нем вместо 32 команд примут участие 36 коллективов