ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МИД Германии: Без российской поддержки у Лукашенко нет будущего в Беларуси

27.05.2021 13:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ЕС должен поддерживать контакт с Россией по теме Беларуси, поскольку Москва обладает возможностями повлиять на Минск.

Такое мнение высказал в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне, передает tass.ru

"Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме", - сказал он и добавил, что, по его мнению, "без российской поддержки у Лукашенко нет будущего в Белоруссии". Министр добавил, что при этом "нужно ясно выражать ожидания" в адрес Минска.

Маас добавил, что ЕС оценит, будут ли иметь последствия уже принятые и согласованные пакеты санкций против Беларуси. "Если нет, то нужно исходить из того, что это будет лишь началом большой и продолжительной санкционной спирали", - сказал Маас. 

"Мы не можем быть удовлетворены маленькими шагами", - продолжал он. Министр заявил, что ЕС ожидает от Беларуси как минимум освобождения всех политических заключенных.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить журналиста Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕС должен поддерживать контакт с Россией по теме Беларуси, поскольку Москва обладает возможностями повлиять на Минск.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно завещание капитана Тома Мура, который шагал по саду и собрал врачам 39 миллионов фунтов стерлингов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by