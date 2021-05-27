Не хотел развода: житель Лепельского района заминировал машину жены - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Милиционеры Лепельского РОВД задержали жителя района, который установил самодельное взрывное устройство под автомобиль супруги, рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Об опасной находке правоохранителям сообщила сама потерпевшая.

"Вечером 24 мая в Лепельский РОВД позвонила 45-летняя жительница района, сообщившая , что к днищу ее автомобиля прикреплен предмет, похожий на взрывное устройство. О том, что к машине, что-то прикреплено, женщина узнала от знакомого, который чинил ее автомобиль", - отметили в УВД.

На место сразу выбили саперы, которые изъяли самодельную бомбу. Взрывное устройство состояло из металлической банки с порохом, электродетонатора и шурупов для большего поражающего эффекта. Бомба была подключена к электрической цепи автомобиля.

Довольно быстро оперативники уголовного розыска выяснили, что взрывное устройство изготовил и заложил 44-летний муж потерпевшей. Таким способом он якобы хотел напугать супругу, чтобы та не подавала документы на развод.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что мужчина злоупотребляет алкоголем, из-за чего с ним и хотела развестись жена. Сельчанин несколько раз пытался уговорить ее вернуться, но все было безрезультатно, после чего уговоры перерастали в оскорбления и угрозы.

Жителя Лепельского района задержали, его действиям дана правовая оценка. В отношении мужчины заведено уголовное дело за покушение на убийство. Назначены соответствующие экспертизы по делу.