Зов предков: беременная Меган Маркл решила исцелить мужа и сына

Источник материала: Sputnik Беларусь

Беременная жена принца Гарри Меган Маркл обратилась к нетрадиционной медицине: экс-актриса решила избавить мужа и маленького сына от "генетической боли".

После тяжелого процесса отречения и переезда в США Меган активно занялась сохранением психического здоровья в своей семье. А так как герцогиня давно является поклонницей йоги, медитации и необычной медицины, она сразу же решила обратиться к духовной практике и приобщить к этому своих родных.

Как сообщило издание Daily Mail, беременная Маркл решила "спасти" принца Гарри и маленького Арчи и познакомила их с древним ритуалом - рэйки. Японская духовная практика предполагает исцеление через ладони.

"Меган практикует рэйки на себе, на сыне и даже на собаках. Она хочет, чтобы они стали более расслабленными и уравновешенными. Маркл познакомила Гарри со значением "исцеления через зов предков". Впервые о травме поколений она узнала от своей мамы, которая водила ее в духовный центр Агапы", - отметил источник издания.

Впервые о своей "генетической боли" принц Гарри рассказал в подкасте голливудского актера: принц "проехался" по методам воспитания своего отца Чарльза и выдал новый шок-контент о королевской семье.

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