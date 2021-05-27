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Украина хочет поменять место проведения заседаний ТКГ вместо Минска

27.05.2021 13:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с запросом о поиске нового места для заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил 27 мая в эфире телеканала «Украина 24» руководитель украинской делегации в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, происходящие внутри Украины, и на ситуацию на Донбассе, — цитирует Кравчука информагентство УНИАН. — Поэтому мы очень внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью», передает БелаПАН.

«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос о точке обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», — добавил он.

Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 5 апреля в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что Украина впредь не будет направлять в Минск участников трехсторонней контактной группы.

«Мы категорично сообщили, что не будем участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы, если вдруг сегодня завершатся карантинные ограничения и будет предложено продолжить те консультации, как и раньше, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни», — сказал чиновник.

«Все равно придется искать другую страну, другой город, может быть, в том числе потому, что Беларусь пока что находится под влиянием РФ. Конечно, у нас нет доверия к этой территории. И сегодня, вы видите, там доминирует определенная мысль пророссийского направления и антиукраинского характера. Мы, конечно, принимаем это во внимание, а наши военные в том числе, я думаю, уже приняли это во внимание», — заявил украинский вице-премьер.

На следующий день Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» предложил перенести переговорную площадку из Беларуси, например, в Польшу. «Это должна быть нейтральная страна, демократическая. Но ни в коем случае это не может быть Беларусь, потому что она уже устами Лукашенко говорит очень некрасивые, даже такие непристойные вещи в отношении Украины. Она находится под каблуком России, не является демократической страной, душащей митингующих, которые мирно высказывают свою позицию. Конечно, в такой стране иметь площадку для переговоров по миру — про это даже неудобно говорить», — заявил бывший украинский президент.

По мнению Кравчука, Россия выступит против переноса переговорной площадки из Беларуси, но «другого пути нет». «Мы никогда не согласимся на Минск, никогда. Скажу открыто, <…> если будет Минск, я подам заявление на второй день или в тот же день, попрошу уволить меня с этой должности. Я в Минск к Лукашенко не поеду, это уже решено», — подчеркнул руководитель делегации Киева в ТКГ.

 
Теги: Минск
 
 
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«Если будет Минск, я подам заявление на второй день или в тот же день, попрошу уволить меня с этой должности. Я в Минск к Лукашенко не поеду, это уже решено», —...
 
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