Гуриев: Сильные санкции приведут к тому, что банки перестанут работать с белорусскими предприятиями

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Сергей Гуриев

И мы знаем, что это работает очень быстро, сильно и эффективно. Потому что если есть какой-то, условно говоря, эмиратский, дубайский банк, который держит деньги Лукашенко, этот банк должен будет выбирать, хочет ли он продолжать работать с долларами вообще, или хочет он продолжать работать с вкладами Лукашенко.

На самом деле цель санкций — изменить стимулы режима. А режим понимает, что чем больше недовольного населения вокруг, тем труднее удерживать власть в любом случае. Но, конечно, для любого режима самое главное это поддержка не простого человека на улице, а силовика, у которого в кармане пистолет или на плече автомат. Это тот человек, который находится у вас в соседней комнате.

И в этом смысле надо понимать, что любые санкции приводят к росту недовольства и, в конце концов, приводят к изменению позиции руководства. То же самое мы можем вспомнить и про Ливию, когда Каддафи был под санкциями достаточно долго, потом пошел на смягчение своих позиций и даже компенсировал потери погибшим в результате террористического акта над Локерби.

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— Самолет вроде бы и не сбит, сбитый самолет мы видели, это делал и Каддафи, это происходило и на востоке Украины. Но то, что произошло, это не совсем то, что делал Каддафи, с другой стороны, это вполне себе беспрецедентное дело. И в этом смысле мы можем ожидать дальнейших санкций, — отметил профессор в эфиреОн рассказал, какие санкции могут стать наиболее эффективными в случае с нашей страной.— Самая главная опасность для Беларуси — это более сильные санкции, когда Европа или Запад в целом — Европа плюс Великобритания, перестанут покупать удобрения и нефтепродукты, которые экспортирует Беларусь. Это серьезно ударит по белорусской экономике и бюджету.Или Америка с Европой введут финансовые санкции против крупнейших белорусских предприятий и белорусской элиты, тем самым ограничивая их возможности работать не только с европейскими банками, но и с банками, которые используют доллары и евро.Если он будет продолжать обслуживать Лукашенко, ему придется заплатить многомиллиардный штраф. Такое уже было. В том числе европейские банки, которые обслуживали тех, кто находится в Америке под санкциями, были вынуждены платить огромные деньги.Поэтому у Запада есть еще целый ряд возможностей для того, чтобы создать правильные стимулы для таких стран, как Беларусь, — уверенОн отметил, что санкции, введенные против властей, непременно отражаются и на всем населении, однако свою главную задачу они все равно выполняют.— Трудно себе представить, что можно ввести санкции так, чтобы Лукашенко сказал: я за это все заплачу, не буду ни на кого распространять эти издержки, компенсируя издержки простым белорусам. Нет, санкции устроены так, что обычное население находится в заложниках, и, к сожалению, платит за то, что страной управляет недемократически избранный лидер.Но это не означает, что Милошевич ушел потому, что народу нравились санкции, потому что Милошевичу нравились санкции. Ни народу, ни Милошевичу не нравились санкции. И тот факт, что страна находилась под санкциями, в конце концов, привел к росту недовольства. То же самое происходит в Беларуси, то же самое произошло и в Иране, где общие санкции против Ирана привели Ирак к переговорному столу, после чего была заключена иранская сделка. Если бы не было санкций, не было бы и сделки.Конечно, вы хотите, чтобы он мог кормить свою семью и зарабатывать на какой-нибудь автомобиль, потому что если силовик, который работает рядом с вами, недоволен, то ваша жизнь подвергается гораздо больше опасности, чем, если вами недоволен условный айтишник из парка высоких технологий.Поэтому не нужно думать, что санкции не работают. Они работают медленно. Но, так или иначе, не случайно, что все диктаторы не любят санкции. Нет такого диктатора, который говорит: побольше санкций, мы их любим, это замечательный инструмент, мы предлагаем вам ввести их еще больше, — говорит эксперт.Он напомнил, что между Европой и белорусскими властями уже случались недопонимания и похолодания в отношениях. Однако изменить позицию Запада в нынешних условиях не удастся, уверен Гуриев.— Последнее потепление отношений между Европой и Беларусью произошло после Крыма, в 2015-2016 году. И теперь возвращается опять похолодание. Это похолодание, видимо, будет окончательным, потому что Европа не признала так называемую победу на так называемых выборах 2020 года.