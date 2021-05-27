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ЕС введет санкции в отношении близких к Лукашенко компаний
Источник материала: UDF
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«Мы стремимся значительно нацелить санкции на экономическую структуру и финансовые операции Беларуси», - заявил Хайко Маас перед встречей с ЕС.
Про экономические санкции заявил
«Угон самолета и задержание двух пассажиров совершенно недопустимы, и мы начнем обсуждать введение секторальных и экономических санкций», - заявил он.
Жозеп Боррель также заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.
По данным глав МИД других стран санкции могут быть нацелены на компании близкие к режиму, сектор нефтепродуктов и экспорт калийных удобрений.
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Санкции также коснутся финансовых операций Беларуси и экспорта калийных удобрений.
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