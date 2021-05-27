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ЕС введет санкции в отношении близких к Лукашенко компаний

27.05.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ЕС введет санкции в отношении близких к Лукашенко компаний
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Об этом заявили глава МИД Германии и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Издание Economic Times, цитируя слова главы МИД Германии Хайко Мааса, сообщает, что предложенные Евросоюзом экономические санкции в отношении Беларуси нанесут ущерб финансовым операциям страны.

«Мы стремимся значительно нацелить санкции на экономическую структуру и финансовые операции Беларуси», - заявил Хайко Маас перед встречей с ЕС.


Про экономические санкции заявил Reuters и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель:

«Угон самолета и задержание двух пассажиров совершенно недопустимы, и мы начнем обсуждать введение секторальных и экономических санкций», - заявил он.


Жозеп Боррель также заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

По данным глав МИД других стран санкции могут быть нацелены на компании близкие к режиму, сектор нефтепродуктов и экспорт калийных удобрений.
 
 
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Санкции также коснутся финансовых операций Беларуси и экспорта калийных удобрений.
 
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