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Отменен матч в Минске, где должны были сыграть звезды европейского футбола

27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Матч к 110-летию белорусского футбола с участием известных белорусских и европейских футболистов, который должен был состоятся на национальном олимпийском стадионе «Динамо» 5 июня, перенесен на неопределенный срок.

О причинах такого решения не сообщается.

– Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее, – говорится в сообщении АБФФ.

Ранее сообщалось, что это все же должен был быть прощальный матч Александра Глеба, выступавшего в «Арсенале», «Барселоне», БАТЭ и других командах, пишет Трибуна.

Позже стало известно, что чех Томаш Росицки, изначально согласившийся прилететь в Беларусь, уже передумал. К аналогичному решению пришел литовец Эдгарас Янкаускас.

Многие страны признали полеты над Беларусью небезопасными, авиасообщение с нашей страной массово сворачивают из-за инцидента с рейсом Афины – Вильнюс в Минске, когда самолет вынужден был приземлиться в аэропорту Минска.

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Теги: Минск
 
 
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