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Отменен матч в Минске, где должны были сыграть звезды европейского футбола
27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Матч к 110-летию белорусского футбола с участием известных белорусских и европейских футболистов, который должен был состоятся на национальном олимпийском стадионе «Динамо» 5 июня, перенесен на неопределенный срок.
О причинах такого решения не сообщается.
– Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее, – говорится в сообщении АБФФ.
Ранее сообщалось, что это все же должен был быть прощальный матч Александра Глеба, выступавшего в «Арсенале», «Барселоне», БАТЭ и других командах, пишет
Позже стало известно, что чех Томаш Росицки, изначально согласившийся прилететь в Беларусь, уже передумал. К аналогичному решению пришел литовец Эдгарас Янкаускас.
Многие страны признали полеты над Беларусью небезопасными, авиасообщение с нашей страной массово сворачивают из-за инцидента с рейсом Афины – Вильнюс в Минске, когда самолет вынужден был приземлиться в аэропорту Минска.
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Перенесен матч к 110-летию белорусского футбола.
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