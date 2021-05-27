|
Путин и Лукашенко обсудят «продвижение интеграции». Объяснять прессе ничего не будут
27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пресс-служба Кремля сообщила о повестке переговоров главы России и Беларуси в Сочи 28 мая.
– На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства, – говорится в сообщении.
Традиционной ситуацией уже стало то, что заявлений для прессы по итогам встречи не запланировано – Александр Лукашенко и Владимир Путин не считают необходимым объяснять народам двух стран, о чем они шепчутся за закрытыми дверями.
Переговоры глав государств пройдут на фоне инцидента с самолетом Ryanair. Вчера Лукашенко возмутился тем, что эту ситуацию президенты США и России будут обсуждать без него 16 июня в Женеве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они не считают необходимым объяснять народам двух стран, о чем они шепчутся за закрытыми дверями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)