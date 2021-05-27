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Путин и Лукашенко обсудят «продвижение интеграции». Объяснять прессе ничего не будут

27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Пресс-служба Кремля сообщила о повестке переговоров главы России и Беларуси в Сочи 28 мая.

Путин и Лукашенко обсудят «продвижение интеграции». Объяснять прессе ничего не будут

– На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства, – говорится в сообщении.

Традиционной ситуацией уже стало то, что заявлений для прессы по итогам встречи не запланировано – Александр Лукашенко и Владимир Путин не считают необходимым объяснять народам двух стран, о чем они шепчутся за закрытыми дверями.

Переговоры глав государств пройдут на фоне инцидента с самолетом Ryanair. Вчера Лукашенко возмутился тем, что эту ситуацию президенты США и России будут обсуждать без него 16 июня в Женеве.

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Они не считают необходимым объяснять народам двух стран, о чем они шепчутся за закрытыми дверями.
 
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