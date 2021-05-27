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Эстония запрещает полеты "Белавиа"

27.05.2021 13:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Эстонии сообщили о закрытии аэропортов для самолетов белорусской авиакомпании "Белавиа" после воскресного инцидента с рейсом Ryanair в Минске.

"Как и другие европейские государства, Эстония запретит полеты "Белавиа" в свои аэропорты. Официальное решение будет оформлено сегодня после обеда", - сообщила в четверг на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас, передает Интерфакс.

"Так как мы не автократическое государство, то когда принимаем решение, его нужно оформить в соответствии с требованиями правового государства. Но в любом случае сегодня после обеда мы это сделаем", - добавила премьер.

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала ЕС и ООН оказать давление на власти Беларуси в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. Эстония в 2020-2021 годах является непостоянным членом Совета безопасности ООН.

«ЕС и ООН должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении мирные средства для давления на белорусский режим", - заявила Кальюлайд на встрече с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Эстонии сообщили о закрытии аэропортов для самолетов белорусской авиакомпании "Белавиа" после воскресного инцидента с рейсом Ryanair в Минске.
 
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