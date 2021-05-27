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Зидан ушел из "Реала"

27.05.2021 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала", сообщается на сайте футбольного клуба.



Французский специалист уже уходил из "Реала" в 2018 году после победы в Лиге чемпионов, но в марте 2019 года вновь возглавил мадридскую команду. 

В нынешнем сезоне "Королевский клуб" стал вторым в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, передает ria.ru
 
 
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Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала", сообщается на сайте футбольного клуба.
 
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