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Зидан ушел из "Реала"
Источник материала: Партизан
Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала", сообщается на сайте футбольного клуба.
Французский специалист уже уходил из "Реала" в 2018 году после победы в Лиге чемпионов, но в марте 2019 года вновь возглавил мадридскую команду.
В нынешнем сезоне "Королевский клуб" стал вторым в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, передает
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Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала", сообщается на сайте футбольного клуба.
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