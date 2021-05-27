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Шок! После завтрака в минской школе дети оказались в больнице

27.05.2021 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минской школе №66 отправились несколько учеников начальных классов. Ситуацию прокомментировал Минздрав.

В родительском чате школы переполох: мамы насчитали 15 первоклассников, у которых появились симптомы отправления после вчерашнего завтрака и обеда в школьной столовой.

Минздрав сообщает, что в столичной школе №66 зарегистрировано только 4 случая острой кишечной инфекции. Все они госпитализированы, состояние стабильное.

"Малыши получают необходимую терапию. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль – отбор проб продуктов, смывов, обследование персонала", – сообщил Минздрав.

В школе почти закончили проводить дезинфекцию.

Дозвониться до руководства школы не удалось – телефоны не отвечают.

Родители в школьном чате сообщали, что их дети чувствовали себя плохо, у них была рвота, диарея, температура. Также родители говорят, что число детей с подобными симптомами гораздо больше.
 
Теги: Минск
 
 
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В минской школе №66 отправились несколько учеников начальных классов. Ситуацию прокомментировал Минздрав.
 
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