РИА Новости: в ЕС обсуждают запрет на транзит российского газа через Беларусь

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа,РИА Новости





сообщал Bloomberg О готовящихся санкциях против "Беларуськалия" как одного из основных источников поступления валюты в страну наканунеBloomberg





В случае же запрета транзита российского газа через Беларусь - это не только санкции против Беларуси, но и против России одновременно. Поскольку Москва вынуждена будет отправлять газ в Европу через Украину, а, значит, придется договариваться с этой страной и полностью от нее зависеть, что вряд ли понравится Кремлю. Таким образом, это стало бы сильным мотивирующим фактором для Путина полностью отказаться от поддержки Лукашенко.