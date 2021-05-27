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В минской школе выявили четыре случая острой кишечной инфекции

27.05.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В СШ № 66 зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов.

В минской школе выявили четыре случая острой кишечной инфекции
Источник: yandex.ru/maps

По сообщению Минздрава, пострадавшие дети госпитализированы, состояние их стабильное.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль, обследование персонала. Проводится дезинфекция.

 
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В СШ № 66 зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов.
 
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