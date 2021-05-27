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В минской школе выявили четыре случая острой кишечной инфекции
Источник материала: Навiны
В СШ № 66 зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов.
По сообщению Минздрава, пострадавшие дети госпитализированы, состояние их стабильное.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль, обследование персонала. Проводится дезинфекция.
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В СШ № 66 зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов.
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