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Конференция Тихановской по решению кризиса в Беларуси пройдет 1 и 2 июня

27.05.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международная конференция «Демократические выборы для решения кризиса в Беларуси» состоится 1—2 июня. Мероприятие инициировано Светланой Тихановской.

Конференция Тихановской по решению кризиса в Беларуси пройдет 1 и 2 июня

Как сообщается в телеграм-канале белорусского демократического лидера, цель конференции — «обсудить, как прийти к досрочным выборам президента Беларуси для решения кризиса и как их провести».

От Беларуси на мероприятии выступят Светлана Тихановская, ее спецпредставитель по выборам Александр Шлык, советник Франак Вячорка, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольга Ковалькова, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко и другие представители гражданского общества.

Также участие в конференции примут вице-президент Европарламента Клара Добрев, конгрессмен Билл Китинг (США), генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла, генеральный секретарь межправительственной организации International Idea Кевин Касас-Замора, глава ЦИК Грузии Тамар Жвания, генеральный секретарь Ассоциации организаторов выборов стран Европы Жолт Солноки (Венгрия), международный эксперт по выборам Уршуля Гацек (Польша) и другие.

Офис Тихановской также предложил принять участие в конференции главе Администрации президента Игорю Сергеенко, его заместителю Ольге Чуприс, члену Палаты представителей Светлане Любецкой.

По мнению Тихановской, комплексно решить кризис в Беларуси можно достигнув трех целей: остановив насилие, освободив политзаключенных и вернув в страну честные и свободные выборы.

«Мы знаем, что к новым выборам нужно готовиться заранее, и международная конференция поможет нам в этом. Поэтому мы пригласили к участию наших иностранных партнеров, ЦИК демократических государств — они готовы обмениваться с нами опытом», — заявила политик.

 
 
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Международная конференция «Демократические выборы для решения кризиса в Беларуси» состоится 1—2 июня. Мероприятие инициировано Светланой Тихановской.
 
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