В «Новой Боровой» появятся паркинги с персональными зарядными станциями для электромобилей

Источник материала: Onliner

В «Новой Боровой» возводят два паркинга с местами для электромобилей и зарядными станциями. С их помощью застройщик «А-100 Девелопмент» планирует внедрить мировой опыт в этой сфере. Это также позволит разгрузить улицы и избежать скопления транспорта. Места уже поступили в продажу.

Оба паркинга расположены в «Центральном парке» и строятся по монолитной технологии. Внутри 4 «продуваемых» уровня: первые три — крытые, последний — открытый. В каждом паркинге обустроят более 200 машино-мест, в том числе для маломобильных групп. А на первом этаже одного из зданий выделено 800 «квадратов» под супермаркет.

Среди отличий — специальные места для электромобилей. В каждом паркинге не только проведут электричество, но и установят по станции зарядки. Причем они будут персональными — владельцам электрокаров не придется делить их с другими и ждать своей очереди.





Сейчас в «Новой Боровой» действует 8-уровневый паркинг на улице Камова. Два новых паркинга закроют потребности жителей, которые живут в центральной части района. Вдоль широких улиц пока хватает места для автомобилей, однако район уверенно растет вширь, и застройщик решил действовать на опережение, чтобы не превратить проект в большую автопарковку. Кроме того, все больше жителей ищут для своего авто персональные места с крышей над головой. Среди них немало и владельцев электромобилей.

— Новые паркинги позволят избежать дефицита мест для автомобилей, что крайне актуально для Минска. В «Новой Боровой» дворы закрытые — машин в них нет, однако по мере расширения района надо думать, как избежать «проблем роста». Крупные города Европы давно возлагают на застройщиков максимальные требования к паркованию. В большинстве новых европейских жилых комплексов квартиру можно купить только при условии покупки машино-места, потому что вопрос с парковкой напрямую влияет на общий уровень комфорта. Так что мы максимально адаптировали проект с учетом мирового тренда, — отмечает директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.





Спрос на паркинги в «Новой Боровой» есть, в том числе среди владельцев электромобилей. Одно машино-место стоит от 6020 долларов. Цена зависит от площади, уровня, наличия электрозарядки и условий оплаты. Машино-место можно взять в рассрочку на 6 лет или в кредит. При покупке в рассрочку ежемесячные выплаты составят в среднем 110 долларов. Паркинги планируется достроить в течение года.



