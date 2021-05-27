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Беларуский рубль рекордно подешевел на торгах 27 мая

27.05.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль завершил торги 27 мая с рекордной скоростью девальвации за последние 5 месяцев

Доллар, евро и российский рубль дорожают к белорусскому рублю уже второй день подряд.

А сегодня всего за один день белорусский рубль обвалился к корзине валют на 0,66%. Последний раз ещё быстрее он падал на торгах в конце декабря прошлого года.

Абсолютное значение валютной корзины выросло до максимума за 22 дня, но ещё в начале недели стоимость корзины валют падала до минимума за полгода.

Курс доллара подскочил на 0,0173 BYN до 2,5235 BYN/USD — максимума почти за две недели. С начала месяца американская валюты подешевела на 0,0362 BYN.

Курс евро вырос на 0,0090 BYN до 3,0777 BYN/EUR. Евро дорожает уже третий день. За это время его стоимость поднялась на 0,0166 BYN до максимума за 23 дня, но с начала мая она снизилась на 0,0184 BYN.

Курс российского рубля рванул вверх на 0,0258 BYN до 3,4378 BYN/100 RUB — максимума за 28 дней. На текущий момент только российскому рублю удалось подняться выше уровня начала мая на 0,0213 BYN.

Доллар и евро пока находятся в отрицательной зоне, но до конца мая есть ещё две торговые сессии. Как мы знаем, для того чтобы растерять все предыдущие успехи, может хватить и одной.

Московская биржа

Российский рубль чувствует себя прекрасно и сегодня немного укрепляется к доллару и евро. К 11-30 средневзвешенный курс доллара снизился всего на 2 копейки 73,4580 российских рублей.

Курс доллара находится вблизи минимума за два месяца.

Средневзвешенный курс евро в это же время упал на 23 копейки до 89,71 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль завершил торги 27 мая с рекордной скоростью девальвации за последние 5 месяцев
 
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