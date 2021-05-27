Лукашенко снова летит к Путину









Переговоры президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко пройдут 28 мая в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.





По официальной версии, "на повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках "союзного государства""





