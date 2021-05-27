Карбалевич: Исход всего происходящего будет для Беларуси драматичным

– Самолетам «Белавиа» запретили летать в Европу и наоборот. Может ли это решение заставить режим пересмотреть свою позицию?





– Понятное дело, что это не заставит режим Лукашенко изменить свою политику. Но здесь важно другое. Статус Беларуси с точки зрения Европейского союза поменялся. Если до сих пор Беларусь критиковали за гуманитарные проблемы, за нарушения прав человека, то сейчас наша страна стала проблемой безопасности для ЕС.





Стало очевидно, что отсутствие решения политического кризиса внутри Беларуси выливается в проблему региональной безопасности.





Что касается последствий, то нельзя все сводить лишь к потерям «Белавии» и минского аэропорта. Последствия значительно шире. Много ли найдется инвесторов, которые захотят инвестировать в страну, в которую не летают самолеты?





Очевиден мощный удар по въездному туризму. Уже упали в цене белорусские евробонды.





Заглохнет белорусский туризм на Кипр, Черногорию, Албанию и другие страны.





Нанесен удар по культурному, научному, спортивному обмену. Например, как теперь будут участвовать в еврокубках белорусские футбольные команды? Простой практический вопрос: станут ли сюда приезжать европейские команды на поезде или автобусе?





(27 мая стало известно об отмене матча к 110-летию белорусского футбола, который должен был состоятся на стадионе «Динамо» 5 июня: несколько европейских игроков отказались от приезда – прим. БП).





– Эффективны ли санкции в вопросе смены диктатуры? Некоторые вспоминают пример бывшей Югославии, где режим Милошевича обложили санкциями, но он покинул власть не из-за них.





– Вопрос об эффективности санкций – сложный и дискуссионный. Здесь есть аргументы и за, и против.





Те, кто настаивает на эффективности санкций, приводят соответствующие успешные примеры. Кстати говоря, я думаю, что в отношении бывшей Югославии санкции были эффективными. Вместе с другими факторами (поражением в войне и пр.) они сыграли свою роль.





Можно также вспомнить санкции против ЮАР, недавние санкции против Ирана, который вынужден был согласиться на ядерную сделку с США и другими странами (Трамп от нее отказался, но это уже другой вопрос).





А те, кто настаивает, что санкции неэффективны, приводят примеры Кубы, Северной Кореи и других стран.





Заранее неизвестно, как сработают санкции. Тем более, что они и их экономические последствия являются лишь частью проблемы. Нужно смотреть комплексно. В том числе, нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор.





Инцидент с самолетом Ryanair и реакция Евросоюза на него стали шоком и для значительной части белорусского общества, и для белорусской элиты. Вчера Лукашенко в парламенте пришлось даже оправдываться.





Важно учитывать психологический шок, в котором оказалась страна. Если до сих пор, когда говорили о Беларуси как о стране-изгое, это скорее была метафора, то сегодня это уже суровая реальность. И это влияет и на атмосферу в стране, и на многое другое.





Но пока единственный вывод властей из этих санкций – усиление репрессий внутри страны и возрастание эскалации вовне.





Это значит, что конфликт внутренний и внешний обостряется, и, вероятно, исход всего происходящего будет для Беларуси драматичным.