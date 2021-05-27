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"Евросоюз что-то не додумал": Рар о последствиях "закрытого неба"

27.05.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Катастрофа и непродуманность": Рар о последствиях санкций для самого ЕС

Беларусь имеет уникальное географическое положение внутри Европы, через ее территорию идут не только лайнерские полеты в Азию или в Россию, но также транспортируется очень большой груз, причем не только по воздуху, но по железной дороге и автострадам идет груз в сторону Азии и из Азии в Европу, напомнил политолог. 

"Так что если это все закроется, в первую очередь, не настолько будет страдать Беларусь, которая быстро где-то сговорится с Россией, будет получать помощь от России и, может, даже будет политически сближаться с Россией в рамках Союзного государства, но западные компании должны будут найти более дорогие альтернативные пути сообщения с Азией, это все будет не так просто", ― рассуждает Рар.

По мнению эксперта, "Европейский союз где-то что-то не додумал, при всем его желании сильно и больно наказать Лукашенко этими санкциями ― закрытием воздушного транспорта и вообще транспортных путей через Беларусь ЕС наказывает простых людей, граждан Беларуси, которые сейчас застрянут в своей стране и не смогут ездить к родственникам  на запад". Кроме того, много студентов из Беларуси учится в той же Германии или в целом за границей, и сейчас приезд на родину и обратно на учебу станет для них большой проблемой, говорит эксперт.

"И то же самое ― простые украинцы и россияне, которые летали к родственникам в Беларусь или через Беларусь, сейчас этого сделать больше не могут, альтернатив таких полетов пока нет, это катастрофа для этих людей и непродуманность со стороны Европейского союза", ― отмечает Рар.

Олигархи и политики, которых Европейский союз тоже хочет наказать, имеют частные самолеты или летают на правительственных, чего не скажешь о простых гражданах, добавляет эксперт.  

"Поэтому мне кажется, что здесь нужно что-то корректировать, и например, украинская сторона просто из гуманитарных соображений, менее политических, должна свое решение передумать", считает Рар.

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Теги: Минск
 
 
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