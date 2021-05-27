|
Снайпер сепаратистов убил украинского военного на Донбассе
Источник материала: Навiны
Пророссийские силы прицельно обстреливали позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское. В результате снайперского выстрела один военный погиб, сообщает ОТГ «Север».
«В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью», — уточняется в сообщении.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пророссийские силы прицельно обстреливали позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское. В результате снайперского выстрела один военный погиб,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)