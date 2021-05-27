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Рубль сдал к основным валютам на торгах 27 мая

27.05.2021 14:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль сдал ко всем основным валютам.

Рубль сдал к основным валютам на торгах 27 мая

Курс доллара вырос на 0,69% — до 2,5235 рубля, курс евро укрепился на 0,29% — до 3,0777 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,76% — до 3,4378 рубля за сотню российских.

Самые выгодные курсы продажи банками доллара сейчас — 2,53 рубля, евро — 3,085 рубля.

 
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На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль сдал ко всем основным валютам.
 
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