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Семья фигурантов «пинского дела» просит помощи
Источник материала: Навiны
Родные Елены Мовшук — фигурантки «пинского дела», приговоренной к шести годам колонии — просят помощи. Так складываются обстоятельства, что самим им сейчас не справиться. У Елены Мовшук пятеро детей, младшим девочкам 5 и 10 лет, обе уже побывали в приюте, теперь живут у родственников.
Шесть лет строгого режима за то, что бросил палку
Обвинительный приговор по «пинскому делу» (ч. 2 ст. 293 УК — массовые беспорядки) суд Московского района Бреста вынес 30 апреля. Судья Евгений Бреган
Также они должны выплатить 109 потерпевшим сотрудникам милиции и чиновникам в общей сумме около 530 тысяч рублей компенсации за причиненный моральный и физический вред.
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У каждого из 14 фигурантов «пинского дела» своя драматическая история. История семьи Мовшук особенная, потому что осуждены оба супруга — 44-летняя Елена Мовшук получила шесть лет колонии общего режима, а ее муж 42-летний Сергей Мовшук — шесть с половиной лет колонии строгого режима.
Сергей был единственным обвиняемым, который находился не в СИЗО, а под домашним арестом. В обвинении Сергея один эпизод — поднял с земли палку и бросил в сторону сотрудников милиции.
Елена Мовшук, согласно обвинению, ударила два раза по щитам, затем выломала кол для подвязки деревьев и ударила им сотрудников милиции пять раз, потом еще один раз другой палкой.
В последнем слове в суде Елена Мовшук признала свою вину только в том, что нанесла ответные удары по милицейскому щиту, когда ее несколько раз ударили дубинкой.
Отец Сергея Мовшука 65-летний Анатолий Мовшук ездил на каждое заседание суда. Приговор его шокировал, на обжалование мало надежды, хотя жалобу на решение суда все же подали.
«Я знаю, людей 9 августа спровоцировала милиция. Сергей ходил на суд, зная, что его посадят, но не думал, что дадут такой большой срок. И еще не могу отойти от того, как вел себя конвой в день приговора. Я хотел сына обнять, он же в зале сидел, недалеко от меня. Какое там! И стали вокруг этой стеклянной клетки так плотно, чтобы даже родственникам в лицо не посмотреть. Я был поражен: зачем это, они же за стеклом, что они сделают?» — рассказал Анатолий Мовшук корреспонденту Naviny.by.
Теперь возник еще один вопрос — как заплатить огромную сумму ущерба по иску:
«Размер нереальный абсолютно. Меня поразило, что лунинецкие милиционеры отказались от материальных претензий, а пинские силовики потребовали такие суммы! Один милиционер запросил 17 тысяч рублей, ему выбили коронку. Получается, выплатить такой иск люди не могут, а это значит, что мой сын и невестка не смогут рассчитывать ни на УДО, ни на амнистию. Сына уволили с “Пинскдрева” — не продлили контракт после его участия в митингах против декрета о тунеядцах. Работал сборщиком мебели. Елена на кухне в больнице повару помогала. У них и близко таких денег нет».
Обе младшие дочки прошли через приют
До брака с Сергеем у Елены уже было четверо детей — три дочери и сын. И так получилось, что в отношении этих детей Елена была лишена родительских прав. Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, что у женщины непростая судьба, на ее долю выпало немало испытаний…
В отношении младших дочерей Ангелины и Юлии женщина родительские права восстановила, а старшие дети Ольга и Денис с юридической точки зрения родства с Еленой не имеют. Уже позже у Елены и Сергея родилась их общая дочь Карина.
Обе младшие дочери Елены, рассказал Анатолий Мовшук, побывали в социальном приюте. Пятилетнюю Карину, как он помнит, помещали туда на сутки, а вот десятилетняя Ангелина провела в приюте несколько недель: ее забрали у Сергея в сентябре, потому что он ей не родной отец. Потом ее взяла к себе в Минск родственница Елены, у которой девочка живет вот уже несколько месяцев.
Пока Сергей был дома — с августа 2020 до дня вынесения приговора — Карина жила с отцом в общежитии в Пинске, говорит Анатолий Мовшук: «Жили — не шиковали. В общежитии две комнаты, туалет в коридоре, общий душ. Теперь туда переехала Юля».
Опеку над Кариной оформляет старшая дочь Елены Ольга, которая живет в Клецке. «Так что всю семью раскидало», — говорит Анатолий.
«Я повешусь»
Он не может забыть, как Елена, после того, как 14 апреля
«У меня после того, как мама сказала, что повесится, случилась истерика, — рассказала Naviny.by 19-летняя дочь Елены Юлия Богатко. — Я кричала ей: “Мамочка, только не делай с собой ничего”. Потом в письме она писала, что будет держаться ради нас, будет пытаться бороться. Конечно, это тяжело, она писала, что это ужас какой срок, иногда за убийство меньше дают».
Еще Юля говорит, что мама просит у нее прощения за то, что не осталась с ней в тот день — Юля была на последнем сроке беременности, 27 августа родила девочку, назвали Софией. Елена видела внучку только на фотографиях.
Сейчас Юлия снова ждет ребенка, у которого внутриутробно диагностирован порок развития челюсти. Предлагали аборт, но девушка не согласилась: «Я сказала, что убивать сына не буду».
Юлия говорит, что не представляет, как они будут выплачивать начисленный судом ущерб. Она не знает точной суммы, но речь идет о десятках тысячах рублей.
«Если мы не начнем платить, они придут описывать имущество. Телевизор, пылесос, стиральная машина — они всё заберут. Я прошу людей мне помочь, чтобы я могла начать отдавать деньги. Я замужем, но мой личный доход — пособие по уходу за ребенком, скоро родится еще один», — говорит Юлия.
Она очень благодарна людям, которые уже помогают ее маме: «Знаю, что мама и Сергей получают передачи от разных людей. Спасибо большое. Я иногда кладу ей деньги на карточку, но не постоянно, когда могу».
Пишите письма!
Одна из тех, кто поддерживает Елену — минчанка Татьяна. Она помогала старшей дочери Елены Ольге лучше обустроить жилье для Карины, отправляла письма и посылки Елене.
Татьяна рассказала Naviny.by, что начала переписку с Еленой Мовшук еще в сентябре 2020 года. Хотела поддержать кого-то из политзаключенных: «Я выбрала Елену, потому что мы с ней примерно одного возраста. Когда дети оказались в приюте, вышла на Сергея».
С тех пор пишет письма, шлет посылки. Говорит, что у нее все распланировано — каждое воскресенье идет на почту. Подключилась к поддержке заключенным и ее сестра. Так что кроме Елены Мовшук Татьяна помогает и другим политзаключенным, а с Еленой «стали как родственники».
Татьяна по своему опыту знает: заключенным очень нужны письма. Что же касается материальной поддержки, то деньги лучше отправлять конкретному человеку на карточку.
Женщина говорит, что писать письма в места заключения — нелегкое занятие: «Это тяжело. Об этом многие говорят, кто пишет письма. Стимулирует не оставлять это занятие то, что представляешь, как непросто там людям. Я давно пишу, и мне по-прежнему сложно. Надо как-то подбодрить человека, а они там в такой ситуации, что не знаешь, как подбодрить? Но я буду продолжать».
Использованы фото с сайта
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