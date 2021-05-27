Семья фигурантов «пинского дела» просит помощи

Родные Елены Мовшук — фигурантки «пинского дела», приговоренной к шести годам колонии — просят помощи. Так складываются обстоятельства, что самим им сейчас не справиться. У Елены Мовшук пятеро детей, младшим девочкам 5 и 10 лет, обе уже побывали в приюте, теперь живут у родственников.

Елена Мовшук

Шесть лет строгого режима за то, что бросил палку

Обвинительный приговор по «пинскому делу» (ч. 2 ст. 293 УК — массовые беспорядки) суд Московского района Бреста вынес 30 апреля. Судья Евгений Бреган приговорил 14 обвиняемых (все признаны политзаключенными) к лишению свободы на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет.

Также они должны выплатить 109 потерпевшим сотрудникам милиции и чиновникам в общей сумме около 530 тысяч рублей компенсации за причиненный моральный и физический вред.

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У каждого из 14 фигурантов «пинского дела» своя драматическая история. История семьи Мовшук особенная, потому что осуждены оба супруга — 44-летняя Елена Мовшук получила шесть лет колонии общего режима, а ее муж 42-летний Сергей Мовшук — шесть с половиной лет колонии строгого режима.

Сергей был единственным обвиняемым, который находился не в СИЗО, а под домашним арестом. В обвинении Сергея один эпизод — поднял с земли палку и бросил в сторону сотрудников милиции.

Елена Мовшук, согласно обвинению, ударила два раза по щитам, затем выломала кол для подвязки деревьев и ударила им сотрудников милиции пять раз, потом еще один раз другой палкой.

В последнем слове в суде Елена Мовшук признала свою вину только в том, что нанесла ответные удары по милицейскому щиту, когда ее несколько раз ударили дубинкой.

Отец Сергея Мовшука 65-летний Анатолий Мовшук ездил на каждое заседание суда. Приговор его шокировал, на обжалование мало надежды, хотя жалобу на решение суда все же подали.

«Я знаю, людей 9 августа спровоцировала милиция. Сергей ходил на суд, зная, что его посадят, но не думал, что дадут такой большой срок. И еще не могу отойти от того, как вел себя конвой в день приговора. Я хотел сына обнять, он же в зале сидел, недалеко от меня. Какое там! И стали вокруг этой стеклянной клетки так плотно, чтобы даже родственникам в лицо не посмотреть. Я был поражен: зачем это, они же за стеклом, что они сделают?» — рассказал Анатолий Мовшук корреспонденту Naviny.by.

Теперь возник еще один вопрос — как заплатить огромную сумму ущерба по иску:

«Размер нереальный абсолютно. Меня поразило, что лунинецкие милиционеры отказались от материальных претензий, а пинские силовики потребовали такие суммы! Один милиционер запросил 17 тысяч рублей, ему выбили коронку. Получается, выплатить такой иск люди не могут, а это значит, что мой сын и невестка не смогут рассчитывать ни на УДО, ни на амнистию. Сына уволили с “Пинскдрева” — не продлили контракт после его участия в митингах против декрета о тунеядцах. Работал сборщиком мебели. Елена на кухне в больнице повару помогала. У них и близко таких денег нет».

Обе младшие дочки прошли через приют

До брака с Сергеем у Елены уже было четверо детей — три дочери и сын. И так получилось, что в отношении этих детей Елена была лишена родительских прав. Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, что у женщины непростая судьба, на ее долю выпало немало испытаний…

В отношении младших дочерей Ангелины и Юлии женщина родительские права восстановила, а старшие дети Ольга и Денис с юридической точки зрения родства с Еленой не имеют. Уже позже у Елены и Сергея родилась их общая дочь Карина.



Сергей Мовшук с дочерью Кариной

Обе младшие дочери Елены, рассказал Анатолий Мовшук, побывали в социальном приюте. Пятилетнюю Карину, как он помнит, помещали туда на сутки, а вот десятилетняя Ангелина провела в приюте несколько недель: ее забрали у Сергея в сентябре, потому что он ей не родной отец. Потом ее взяла к себе в Минск родственница Елены, у которой девочка живет вот уже несколько месяцев.

Пока Сергей был дома — с августа 2020 до дня вынесения приговора — Карина жила с отцом в общежитии в Пинске, говорит Анатолий Мовшук: «Жили — не шиковали. В общежитии две комнаты, туалет в коридоре, общий душ. Теперь туда переехала Юля».

Опеку над Кариной оформляет старшая дочь Елены Ольга, которая живет в Клецке. «Так что всю семью раскидало», — говорит Анатолий.

«Я повешусь»

Он не может забыть, как Елена, после того, как 14 апреля прокурор запросил для нее и ее мужа большие сроки заключения, сделала знак Сергею, а потом написала в блокноте: «Я повешусь».

«У меня после того, как мама сказала, что повесится, случилась истерика, — рассказала Naviny.by 19-летняя дочь Елены Юлия Богатко. — Я кричала ей: “Мамочка, только не делай с собой ничего”. Потом в письме она писала, что будет держаться ради нас, будет пытаться бороться. Конечно, это тяжело, она писала, что это ужас какой срок, иногда за убийство меньше дают».



Елена Мовшук с дочерью Юлией

Еще Юля говорит, что мама просит у нее прощения за то, что не осталась с ней в тот день — Юля была на последнем сроке беременности, 27 августа родила девочку, назвали Софией. Елена видела внучку только на фотографиях.

Сейчас Юлия снова ждет ребенка, у которого внутриутробно диагностирован порок развития челюсти. Предлагали аборт, но девушка не согласилась: «Я сказала, что убивать сына не буду».

Юлия говорит, что не представляет, как они будут выплачивать начисленный судом ущерб. Она не знает точной суммы, но речь идет о десятках тысячах рублей.

«Если мы не начнем платить, они придут описывать имущество. Телевизор, пылесос, стиральная машина — они всё заберут. Я прошу людей мне помочь, чтобы я могла начать отдавать деньги. Я замужем, но мой личный доход — пособие по уходу за ребенком, скоро родится еще один», — говорит Юлия.

Она очень благодарна людям, которые уже помогают ее маме: «Знаю, что мама и Сергей получают передачи от разных людей. Спасибо большое. Я иногда кладу ей деньги на карточку, но не постоянно, когда могу».

Пишите письма!

Одна из тех, кто поддерживает Елену — минчанка Татьяна. Она помогала старшей дочери Елены Ольге лучше обустроить жилье для Карины, отправляла письма и посылки Елене.

Татьяна рассказала Naviny.by, что начала переписку с Еленой Мовшук еще в сентябре 2020 года. Хотела поддержать кого-то из политзаключенных: «Я выбрала Елену, потому что мы с ней примерно одного возраста. Когда дети оказались в приюте, вышла на Сергея».

С тех пор пишет письма, шлет посылки. Говорит, что у нее все распланировано — каждое воскресенье идет на почту. Подключилась к поддержке заключенным и ее сестра. Так что кроме Елены Мовшук Татьяна помогает и другим политзаключенным, а с Еленой «стали как родственники».

Татьяна по своему опыту знает: заключенным очень нужны письма. Что же касается материальной поддержки, то деньги лучше отправлять конкретному человеку на карточку.

Женщина говорит, что писать письма в места заключения — нелегкое занятие: «Это тяжело. Об этом многие говорят, кто пишет письма. Стимулирует не оставлять это занятие то, что представляешь, как непросто там людям. Я давно пишу, и мне по-прежнему сложно. Надо как-то подбодрить человека, а они там в такой ситуации, что не знаешь, как подбодрить? Но я буду продолжать».

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Использованы фото с сайта spring96.org