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Совет Международной организации гражданской авиации проведет экстренное заседание по захвату самолета Ryanair

27.05.2021 14:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) созвал 27 мая экстренное заседание для обсуждения ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщается на странице организации в «Твиттере».

Совет Международной организации гражданской авиации проведет экстренное заседание по захвату самолета Ryanair

Отмечается, что ICAO «получила сотни электронных писем и сообщений о недавних событиях в Беларуси», передает БелаПАН.

На экстренном заседании совета ICAO «помимо 36 национальных представителей совета также будут присутствовать официальные лица из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши, которые обозначат вопросы первостепенной важности и то, что вызывает беспокойство».

В еще одном сообщении организации говорится: «Мы хотим напомнить тем, кто требовал, чтобы мы предприняли карательные меры в отношении этой страны, что нашему агентству никогда не отводилась такая роль или возможность. Наша основная функция заключается в том, чтобы помочь странам сотрудничать друг с другом на дипломатической основе по приоритетам международной авиации».

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Президент совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) созвал 27 мая экстренное заседание для обсуждения ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске,...
 
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