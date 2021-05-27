Mercedes «бортанул» мотоцикл при перестроении: ДТП попало на видео (видео)

Источник материала: Onliner

В Могилеве на проспекте Шмидта не поделили дорогу водитель кроссовера и мотоциклист, сообщает Госавтоинспекция Могилевской области. Момент ДТП зафиксировал автомобильный видеорегистратор.

По предварительной информации, 34-летний могилевчанин, управляя автомобилем Mercedes GL, двигался по проспекту Шмидта. При перестроении из крайней правой полосы в левую он совершил столкновение с двигавшимся на мотоцикле Honda 41-летним жителем областного центра. В результате ДТП мотоциклист получил незначительные травмы, ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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