ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Pac-Man или суперлуние? Вот что вчера наблюдали в небе Минска

27.05.2021 14:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ночь со среды на четверг наблюдалось не самое частое природное явление — красное суперлуние. Многие фотографы долго ждали этого момента, чтобы снять огромный естественный спутник земли, максимально приближенный к нашей планете, да еще с «марсианским» окрасом.

Pac-Man или суперлуние? Вот что вчера наблюдали в небе Минска
Pac-Man или суперлуние? Вот что вчера наблюдали в небе Минска
Pac-Man или суперлуние? Вот что вчера наблюдали в небе Минска

Во-первых, полная Луна прошлой ночью находилась ближе всего к Земле, поэтому видимая часть спутника была максимальной. Во-вторых, Луна приобрела красный оттенок — это все благодаря «кровавому полнолунию», когда наша планета находилась между своим спутником и Солнцем, при этом отбросив огромную тень на Луну.

Pac-Man или суперлуние? Вот что вчера наблюдали в небе Минска
Pac-Man или суперлуние? Вот что вчера наблюдали в небе Минска

Небо было ясное, поэтому полюбоваться явлением можно было сполна. В прошлый раз полное лунное затмение наблюдалось в 2019 году, а в следующий раз будет в 2022 году.

Pac-Man или суперлуние? Вот что вчера наблюдали в небе Минска
Pac-Man или суперлуние? Вот что вчера наблюдали в небе Минска
Подзорная труба Yukon 20-50x50
5 отзывов
подзорная труба, полевой, компактный, особо мощный, герметичный, 50-кратный, линза 50 мм
248 р.
11 предложений
Подзорные трубы в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь со среды на четверг наблюдалось не самое частое природное явление — красное суперлуние. Многие фотографы долго ждали этого момента, чтобы снять огромный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маці Пратасевіча: «Я малю, я заклікаю: выратуйце майго сына!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by