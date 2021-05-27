Pac-Man или суперлуние? Вот что вчера наблюдали в небе Минска

Источник материала: Onliner

В ночь со среды на четверг наблюдалось не самое частое природное явление — красное суперлуние. Многие фотографы долго ждали этого момента, чтобы снять огромный естественный спутник земли, максимально приближенный к нашей планете, да еще с «марсианским» окрасом.













Во-первых, полная Луна прошлой ночью находилась ближе всего к Земле, поэтому видимая часть спутника была максимальной. Во-вторых, Луна приобрела красный оттенок — это все благодаря «кровавому полнолунию», когда наша планета находилась между своим спутником и Солнцем, при этом отбросив огромную тень на Луну.









Небо было ясное, поэтому полюбоваться явлением можно было сполна. В прошлый раз полное лунное затмение наблюдалось в 2019 году, а в следующий раз будет в 2022 году.







