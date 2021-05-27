Подорожают ли билеты и сколько денег потеряно? «Белавиа» ответила на популярные вопросы

Источник материала: Onliner

«Белавиа» прокомментировала самые популярные вопросы от пассажиров и журналистов. «Мы хотим держать вас в курсе наших последних новостей и помочь нашим службам с комментариями, поэтому публикуем ответы на самые популярные вопросы, которые поступают на почтовые ящики и в социальные сети авиакомпании», — заявили в компании.

Какие рейсы отменены?

Авиакомпания отменяет рейсы в связи с запретом на полеты только после получения официального уведомления от компетентных органов страны назначения. Когда появляется информация по запретам, она публикуется на сайте belavia.by и в социальных сетях. Мы стараемся максимально оперативно сообщать обо всех официально принятых властями других стран решениях.

Как узнать, отменен ли ваш рейс?

Отслеживать статус интересующего рейса (отменен он или нет) можно самостоятельно в разделе «Статус бронирования» . Также после получение официального запрета на перелеты по какому-либо направлению отмена рейсов производится в кратчайшие сроки, а пассажиры уведомляются об отмене путем рассылки СМС-сообщений, электронной почты и других средств связи.

Что делать с билетами по отмененным рейсам?

Можно перенести дату вылета либо оформить полный возврат стоимости билетов без штрафов. Это возможно в течение 12 месяцев с момента покупки по месту приобретения авиабилета.

Если вы покупали билет на сайте авиакомпании?

Правила, инструкцию и шаблон заявления по возврату билетов можно найти здесь . Обращаем внимание, что до момента официальной отмены рейса возврат стоимости авиабилета осуществляется по правилам примененного тарифа.

А информацию об обмене билетов можно посмотреть здесь .

Для оперативного ответа на все вопросы, возникающие в связи с ситуацией, в сообщениях информационно-справочной службе просим сразу указывать номер своего билета по отмененному рейсу.

Так как количество обращений в информационно-справочную службу авиакомпании значительно возросло, время ожидания может быть увеличено. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства и просим не отправлять запросы повторно, так как это увеличивает время работы кол-центра и задерживает ответы.

Если вы приобретали билеты в агентствах (в том числе в онлайн-агентствах)

В таком случае запрос на возврат авиабилета направляется в агентство, которое самостоятельно производит возврат авиабилета и финансовую выплату.

Как скоро деньги за авиабилет поступят на карточку?

Обращаем внимание, что срок зачисления денежных средств на карточку после оформления возврата авиабилета зависит от банка.

Если перелет транзитный через Минск и один из рейсов отменен, можно ли воспользоваться вторым рейсом?

Для того чтобы воспользоваться вторым рейсом в случае, если первый рейс в авиабилете отменен, необходимо переоформить билет. Пожалуйста, направьте свой запрос с указанием номера вашего билета, а также датой вылета и номером рейса, которым вы хотите воспользоваться, по месту приобретения билета. Если вы приобрели билет на сайте авиакомпании — support@belavia.by, если вы приобрели билет в офисах продаж авиакомпании — space.control@belavia.by.

Изменится ли цена на доступные перелеты в связи с ситуацией?

Стоимость авиабилетов зависит от доступности мест на рейсах. Управление ресурсом мест осуществляется автоматически. В текущей ситуации цены могут вырасти только в случае резкого повышения спроса по какому-либо направлению.

О сокращении штата «Белавиа»

К сожалению, по независящим от авиакомпании обстоятельствам «Белавиа» сейчас вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. Ситуацию усложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ.

В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только (!) по рекомендации руководителей подразделений и только (!) с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются.

Сколько рейсов уже отменено, какие финансовые потери понесет компания и т. д.?

В связи со стремительно развивающейся ситуацией давать статистические данные и оценочную характеристику происходящему пока не представляется возможным. Сейчас все усилия авиакомпании направлены на скорейшее рассмотрение всех запросов от пассажиров. Надеемся на понимание.