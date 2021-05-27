Отменен чемпионат Европы по велотреку в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

Европейская ассоциация велосипедистов (UEC) приняла решение отменить проведение ЧЕ по велотреку в Минске, который был запланирован на июнь.

«В свете текущей международной ситуации правление UEC приняло решение отменить чемпионат Европы по велотреку 2021 года, который состоится в Минске с 23 по 27 июня 2021 года», – говорится в сообщении.

Ранее решение отказаться от участия на чемпионате Европы по велотреку в Минске озвучили сборные Нидерландов, Литвы, Германии и Великобритании, сообщает Трибуна . Страны-участницы в текущей ситуации отказывались приезжать в Беларусь.

Отменен матч в Минске, где должны были сыграть звезды европейского футбола