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Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменили

27.05.2021 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский велосоюз объявил об отмене июньского чемпионата Европы по велотреку, который должен был состояться в Минске с 23 по 27 июня. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной для отмена соревнований велосоюз назвал нынешнюю международную ситуацию.

После событий вокруг экстренной посадки рейса Ryanair и задержания блогера Романа Протасевича национальные федерации велоспорта начали отказываться от участия в чемпионате. 25 мая об этом решении объявила Германия, затем Великобритания и Нидерланды. 26 мая Литва также отказалась участвовать в соревнованиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский велосоюз объявил об отмене июньского чемпионата Европы по велотреку, который должен был состояться в Минске с 23 по 27 июня. Об этом сообщается на сайте...
 
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