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Из Гродно в Москву: Беларусь восстанавливает железнодорожное сообщение с Россией

27.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Гродно в Москву – без пересадок. Беларусь продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Первый рейс в июне. Билетов почти уже не осталось. На поезде смогут проехать только граждане Беларуси и России при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. На вокзале и в вагонах действует масочный режим.

Ранее в Минтрансе пообещали к началу лета возобновить рейсы из Полоцка в Москву, а также из Минска в Анапу, Мурманск, Архангельск и Екатеринбург. Восстановят в июне и автобусные маршруты из белорусской столицы в Москву и Питер.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На поезде смогут проехать только граждане Беларуси и России при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. На вокзале и в вагонах действует масочный режим.
 
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