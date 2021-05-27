Из Гродно в Москву: Беларусь восстанавливает железнодорожное сообщение с Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Гродно в Москву – без пересадок. Беларусь продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Первый рейс в июне. Билетов почти уже не осталось. На поезде смогут проехать только граждане Беларуси и России при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. На вокзале и в вагонах действует масочный режим.

Ранее в Минтрансе пообещали к началу лета возобновить рейсы из Полоцка в Москву, а также из Минска в Анапу, Мурманск, Архангельск и Екатеринбург. Восстановят в июне и автобусные маршруты из белорусской столицы в Москву и Питер.