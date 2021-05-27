Помогите деньгами: родственники Алибасова обратились к Пугачевой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Скандальный продюсер Бари Алибасов не может найти деньги на свое лечение: близкие музыканта решили обратиться за помощью к его коллеге Алле Пугачевой.

Основатель группы "На-На" пару месяцев жил под присмотром сына в Калининграде, но при первой же возможности сбежал обратно в Москву.

Теперь за ним присматривает не только Бари-младший, но и подопечные. По словам музыканта Владимира Политого, у Алибасова начались провалы в памяти, а также боли в ногах и позвоночнике. Вот почему ему требуется срочная реабилитация, которая обойдется "в копеечку".

Из-за пандемии и локдауна Алибасов потерпел убытки и оказался на мели: близкие артиста решили обратиться за помощью к его коллегам с призывом: "помогите Бари деньгами".

Больше всего Алибасов ждет помощи от Аллы Пугачевой, которую он когда-то называл своей музой. Портрет примадонны даже висел у продюсера в квартире.

К тому же, Пугачева уже помогала Бари, когда у него случился пожар в апартаментах. Вот почему окружение продюсера надеется на очередную поддержку звезды.

Напомним, что до этого Алибасов пожаловался, что у него отобрали паспорт , а сын насильно запер его в квартире.

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