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Помогите деньгами: родственники Алибасова обратились к Пугачевой
27.05.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Скандальный продюсер Бари Алибасов не может найти деньги на свое лечение: близкие музыканта решили обратиться за помощью к его коллеге Алле Пугачевой.
Основатель группы "На-На" пару месяцев жил под присмотром сына в Калининграде, но при первой же возможности сбежал обратно в Москву.
Теперь за ним присматривает не только Бари-младший, но и подопечные. По словам музыканта Владимира Политого, у Алибасова начались провалы в памяти, а также боли в ногах и позвоночнике. Вот почему ему требуется срочная реабилитация, которая обойдется "в копеечку".
Из-за пандемии и локдауна Алибасов потерпел убытки и оказался на мели: близкие артиста решили обратиться за помощью к его коллегам с призывом: "помогите Бари деньгами".
Больше всего Алибасов ждет помощи от Аллы Пугачевой, которую он когда-то называл своей музой. Портрет примадонны даже висел у продюсера в квартире.
К тому же, Пугачева уже помогала Бари, когда у него случился пожар в апартаментах. Вот почему окружение продюсера надеется на очередную поддержку звезды.
Напомним, что до этого Алибасов пожаловался, что у него
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73-летний продюсер "На-На" оказался в финансовой яме и не может оплатить дорогостоящее лечение в реабилитационном центре.
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