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Эксперты ООН предупредили о рекордном повышении температуры на Земле

27.05.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты ООН предупредили о рекордном повышении температуры на Земле
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Метеорологи прогнозируют, что в этом году на значительной части суши в Северном полушарии будет 0,8 градуса по Цельсию теплее.

Сегодня существует 40% вероятность того, что в ближайшие пять лет в мире потеплеет настолько, что наступит климатическая катастрофа, которую пытается предотвратить Парижское соглашение по климату.

Об этом говорится в докладе ООН, передает «Новое время».

Метеорологи прогнозируют, что в этом году на значительной части суши в Северном полушарии будет 0,8 градуса по Цельсию теплее, чем в предыдущие десятилетия.

Но это еще не означает, что мир уже переступит порог долгосрочного потепления в 1,5 градуса, установленный Парижским климатическим соглашением, о котором, предупреждают ученые.

Цели Парижского соглашения рассматривают температуру в среднем на 30 лет, а не за один год.

Но эти данные подчеркивают, что «мы неизмеримо и неумолимо приближаемся к этому порогу», — сказал в своем заявлении генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, пишет Reuters.

Таалас назвал это исследование «еще одним тревожным сигналом», направленным на сокращение выбросов парниковых газов.

Согласно исследованию, с 2021 по 2025 год, вероятно, потеплеет как минимум на 1 градус Цельсия.

В отчете также прогнозируется 90% вероятность того, что в ближайшие пять лет, наступит самый теплый год за всю историю, наблюдений, который побьет температурный рекорд 2016 года.
 
 
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В этом году на значительной части суши в Северном полушарии будет 0,8 градуса по Цельсию теплее.
 
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