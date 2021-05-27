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Валюты в Беларуси может не хватить. Куда она делась?
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
Внешние валютные обязательства банковской системы – привлеченные от нерезидентов средства – складываются из:
задолженности по кредитам в иностранной валюте от нерезидентов
депозитов нерезидентов в иностранной валюте
банковских ценных бумаг в иностранной валюте (кроме акций) «на руках» у нерезидентов (купленных ими)
прочие обязательства в иностранной валюте.
На конец апреля 2021 года обязательств банковской системы Беларуси перед нерезидентами в иностранной валюте - $5,95 млрд. В том числе:
Национального банка – $0,71 млрд (12%)
банков 2-го уровня – $5,24 млрд (88%).
Намного больший объем внешних валютных обязательств у коммерческих банков, чем у Национального банка – это норма: банки заимствуют за рубежом иностранную валюту или принимают ее от иностранцев, формируя свои валютные пассивы, а затем валюту обменивают на BYN-рубль для BYN-кредитования, или кредитуют самой этой валютой.
Наибольший объем банковских валютных обязательств перед нерезидентами был в 2010-11 и в 2013-14 гг., когда шло очень активное заимствование денег за рубежом. После чего шел период возврата внешних долгов – сокращения обязательств.
Однако внутренних валютных обязательств в банковской системе Беларуси – привлеченной изнутри страны иностранной валюты, от резидентов – намного больше: их на конец апреля 2021 года – на $11,66 млрд.
Это иностранная денежная масса. Она состоит из:
депозитов физических лиц в иностранной валюте – $5,724 млрд (49,1%)
депозитов юридических лиц в иностранной валюте – $5,330 млрд (45,7%)
банковских ценных бумаг (вне банковского оборота) в иностранной валюте – $0,57 млрд (4,9%)
депозитов в драгоценных металлах – $0,04 млрд (0,3%).
Объем валютных депозитов в банках Беларуси очень быстро увеличивался до 2015 года, после чего рост прекратился из-за прекращения роста суммы валютных вкладов населения. И с того времени сумма внутренних валютных пассивов оставалась месте до 2020-го, когда она довольно заметно упала по причине изъятия валюты из банков на фоне известных событий.
Получается, что всего, всех, совокупных – внешних плюс внутренних – валютных обязательств банковской системы Беларуси на конец апреля 2021 года – $17,61 млрд. В том числе:
внешних – $5,95 млрд (33,8%)
внутренних – $11,66 млрд (66,2%).
А теперь посмотрим, сколько в банковской системе Беларуси финансовых активов в иностранной валюте, но только внешних – требований к нерезидентам.
Почему именно внешних, к нерезидентам? Потому что иностранная валюта – это и есть «требования к нерезидентам» (ведь любые деньги – это обязательства их эмитента).
Кроме того, внутренние валютные требования – к резидентам (кредиты отечественным субъектам хозяйствования, органам государственного управления и т.д. в иностранной валюте) – это есть одновременно и валютные обязательства резидентов.
То есть «один карман должен другому карману».
Внешние финансовые активов банковской системы – требования к нерезидентам – складываются из:
золота
наличной иностранной валюты
депозитов в иностранной валюте за рубежом
кредитов в иностранной валюте нерезидентам
ценных бумаг нерезидентов в иностранной валюте
СДР МВФ
прочих финансовых активов в иностранной валюте.
На конец апреля 2021 года их в Беларуси – на сумму $9,14 млрд. В том числе:
в Национальном банке (почти все это – ЗВР)– на $7,62 млрд (83,4%)
в том числе золота – на $3,28 млрд (35,9%)
в системе банков 2-го уровня – на $1,51 млрд (16,6%).
Неравное соотношение международных активов у Нацбанка и коммерческих банков – это нормальное явление: небольшой объем иностранной валюты банкам нужен только для оперативного выполнения текущих обязательств. Основная же масса концентрируется у Нацбанка, который скупает валюту, выдавая в систему BYN-рубль для кредитования реального сектора.
Исторический максимум требований к нерезидентам в иностранной валюте у банковской системы Беларуси зафиксирован в 2012 году.
Этому тогда способствовало:
продажа оставшихся 50% Белтрансгаза Газпрому
возвращение инвалюты в банки после увода их в кризис 2011-го
превалирование вкладов населения в иностранной инвалюты после девальвации 2011-го
хороший заработок на известных «растворительных» механизмах в экспорте нефтепродуктов.
После падения в кризис 2014-15 годов, объем международных активов в банковской системе вновь начала расти, достигнув 7-летнего пика в конце 2019 года.
С началом коронакризиса объем валютных активов заметно сократился (в том числе из-за панической скупки иностранной валюты населением и выводом денег с срочных инвалютных депозитов).
Итак, подведем баланс. В банковской системе Беларуси на конец апреля 2021-го:
сумма внешних финансовых активов, не несущих внутреннюю нагрузку валютными обязательствами – требований к нерезидентам в иностранной валюте (и золоте) – составляет $9,14 млрд
объем совокупных – внешних и внутренних – обязательств банковской системы в иностранной валюте – $17,61 млрд.
Получается, что в банковской системе Беларуси:
имеющихся в наличии международных активов меньше обязательств в иностранной валюте на $8,48 млрд
валютных обязательств больше валютных активов на 92,7%.
Наихудшие соотношения были в предкризисные моменты – в начале 2011-го и в конце 2014-го, что, в общем-то, и являлось причиной этих самых кризисов – когда в стране возникал дефицит иностранной валюты, которую не напечатаешь.
Насколько это плохо (а может это не так уж и плохое соотношение), сравним с аналогичной статистикой России и Украины.
В банковской системе России на конец марта 2021 года:
требований к нерезидентам в иностранной валюте (плюс золото) – на $749,0 млрд
внешних обязательств в иностранной валюте, перед нерезидентами – на $68,2 млрд
внутренних обязательств в иностранной валюте – на $226,3 млрд
совокупных – внешних + внутренних – обязательств в иностранной валюте – на $294,5 млрд
превышение международных активов над валютными обязательствами – на $454,5 млрд, в 2,54 раз.
В банковской системе Украины на конец марта 2021 года:
требований к нерезидентам в иностранной валюте (плюс золото) – на $36,59 млрд
внешних обязательств в иностранной валюте, перед нерезидентами – на $3,27 млрд
внутренних обязательств в иностранной валюте – на $18,51 млрд
совокупных – внешних + внутренних – обязательств в иностранной валюте – на $21,78 млрд
превышение международных активов над валютными обязательствами – на $14,81 млрд, на 68%.
В банковской системе Беларуси на конец апреля 2021 года:
требований к нерезидентам в иностранной валюте (плюс золото) – на $9,14 млрд
внешних обязательств в иностранной валюте, перед нерезидентами – на $5,95 млрд
внутренних обязательств в иностранной валюте – на $11,66 млрд
совокупных – внешних + внутренних – обязательств в иностранной валюте – на $17,61 млрд
превышение валютных обязательств над международными активами – на $8,48 млрд, на 92,7 %.
Как видим, в российской и украинской банковских системах объем международных активов превышает сумму всех общих их валютных обязательств. А в белорусской – наоборот: валютных обязательств вдвое больше, чем ликвидных активов.
Где же остальная валюта, которую банки Беларуси привлекли как извне, так и изнутри страны? Ведь валютных обязательств – на $17,61 млрд, а в наличии имеется только $9,14 млрд, а без золота, которое выросло в цене – вообще только $5,85 млрд.
Ответ: она выдана в кредит в стране. Недостающие миллиарды – это валютные требования к резидентам – к отечественным юридическим и чуть-чуть к физическим лицам.
Сумма валютных кредитов, выданных белорусскими банками экономике – под $10 млрд, что сопоставимо с указанной выше суммой превышения валютных обязательств над международными активами. То есть более половины совокупных активов банковской системы в иностранной валюте – это валютные требования к белорусским предприятиям.
Но удовлетворение таких требований к экономике (погашение валютных кредитов) отражается на финансовом состоянии национальных кредитополучателей, а для многих должников валютные кредиты уже сейчас являются тяжелым бременем.
Вспомним из недавнего – проблемы с валютным долгом БМЗ, спасать которого пришлось «всей страной». Такие проблемы – из-за чрезмерного увлечения валютным кредитованием. К тому же погашение валютных кредитов резидентами – сильно растянуто во времени, и постоянно требующее рефинансирования.
Поэтому валютным активом, на который можно рассчитывать, являются только внешний – «требования к нерезидентам». А их, как мы видим, в банковской системе меньше половины от ее валютных обязательств.
И хотя раньше бывало и хуже, в сегодняшних условиях, когда изнутри страны валюты уже не взять (население, наоборот, изымает валютные вклады), а извне последняя надежда – продать облигации в России и получить транш ЕФСР, превышение валютных долгов над суммой имеющихся в наличии валютных активов – это серьезная проблема: валюты может не хватить.
А невозможность платить по валютным обязательствам по причине банальной нехватки этой самой иностранной валюты – называется дефолтом. Который, судя по соотношению внешних и внутренних инвалютных обязательств, может быть внутренний – по валютным депозитам.
И ведь это только банковский валютный долг. Валовый внешний долг Беларуси превышает $42 млрд (на 1 января 2021 года).
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На конец апреля 2021 года обязательств банковской системы Беларуси составили $5,95 млрд.
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