Источник материала: UDF



Фото: Pixabay.com

Объем валютных депозитов в банках Беларуси очень быстро увеличивался до 2015 года, после чего рост прекратился из-за прекращения роста суммы валютных вкладов населения. И с того времени сумма внутренних валютных пассивов оставалась месте до 2020-го, когда она довольно заметно упала по причине изъятия валюты из банков на фоне известных событий.

золота



наличной иностранной валюты



депозитов в иностранной валюте за рубежом



кредитов в иностранной валюте нерезидентам



ценных бумаг нерезидентов в иностранной валюте



СДР МВФ



прочих финансовых активов в иностранной валюте.

Итак, подведем баланс. В банковской системе Беларуси на конец апреля 2021-го:

Получается, что в банковской системе Беларуси:

В банковской системе Украины на конец марта 2021 года:

В банковской системе Беларуси на конец апреля 2021 года:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Валюты в Беларуси может не хватить. Куда она делась? На конец апреля 2021 года обязательств банковской системы Беларуси составили $5,95 млрд.