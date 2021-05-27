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Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»

27.05.2021 15:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы привыкли, что открытие новых торговых объектов сопровождается великим столпотворением, а то и настоящей битвой за акционные продукты. Прознавшие про появление магазина пенсионеры заранее приходят к дверям и выжидают заветной минуты, когда можно будет ступить на порог свежего «гипера». И все же так случается не всегда. На проспекте Дзержинского, 3б сегодня тихо-мирно открылся новый круглосуточный «Евроопт» — люди, безусловно, были, но картинка совершенно точно получилась не такая, как обычно.

Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»

Гипермаркет расположился на тех же площадях, где еще в начале зимы работал Bigzz. Более того, даже размещение некоторых групп товаров совпадает, так что местным жителям не придется долго блуждать в поисках нужных продуктов — по старой памяти ноги сами приведут.

Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»
Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»

По сравнению с тем, что можно было наблюдать на этих же площадях в середине февраля, наступило время настоящего изобилия: на двух тысячах «квадратов» предлагается более 12 тыс. наименований товаров.











«Основной поток посетителей мы ожидаем ближе к вечеру: сейчас организована рассылка сообщений об открытии плюс люди освободятся после работы, будет возможность зайти в гипермаркет, — объясняют в компании „Евроопт“. — Прежде чем запустить этот объект, мы проделали большую работу, в том числе выполнили косметический ремонт, чтобы новый гипермаркет соответствовал нашим стандартам. С появлением этого объекта было создано более 80 рабочих мест, при этом часть штатных сотрудников Bigzz перешла к нам».

Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»
Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»
Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»
Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»

В новом гипермаркете обещают свежую выпечку, пиццу и суши собственного приготовления, будет продаваться кофе (со стаканчиком можно перемещаться по залу), также будет работать салат-бар. Все акции и розыгрыши, проводимые в других точках, также актуальны.









«Гипермаркет будет работать круглосуточно. В ночное время будут открыты три кассы», — уточнили в компании.

Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»
Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»

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