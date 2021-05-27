Там, где были пустые полки Bigzz. На проспекте Дзержинского открылся круглосуточный гипермаркет «Евроопт»

Источник материала: Onliner

Мы привыкли, что открытие новых торговых объектов сопровождается великим столпотворением, а то и настоящей битвой за акционные продукты. Прознавшие про появление магазина пенсионеры заранее приходят к дверям и выжидают заветной минуты, когда можно будет ступить на порог свежего «гипера». И все же так случается не всегда. На проспекте Дзержинского, 3б сегодня тихо-мирно открылся новый круглосуточный «Евроопт» — люди, безусловно, были, но картинка совершенно точно получилась не такая, как обычно.





Гипермаркет расположился на тех же площадях, где еще в начале зимы работал Bigzz. Более того, даже размещение некоторых групп товаров совпадает, так что местным жителям не придется долго блуждать в поисках нужных продуктов — по старой памяти ноги сами приведут.









По сравнению с тем, что можно было наблюдать на этих же площадях в середине февраля, наступило время настоящего изобилия: на двух тысячах «квадратов» предлагается более 12 тыс. наименований товаров.























«Основной поток посетителей мы ожидаем ближе к вечеру: сейчас организована рассылка сообщений об открытии плюс люди освободятся после работы, будет возможность зайти в гипермаркет, — объясняют в компании „Евроопт“. — Прежде чем запустить этот объект, мы проделали большую работу, в том числе выполнили косметический ремонт, чтобы новый гипермаркет соответствовал нашим стандартам. С появлением этого объекта было создано более 80 рабочих мест, при этом часть штатных сотрудников Bigzz перешла к нам».

















В новом гипермаркете обещают свежую выпечку, пиццу и суши собственного приготовления, будет продаваться кофе (со стаканчиком можно перемещаться по залу), также будет работать салат-бар. Все акции и розыгрыши, проводимые в других точках, также актуальны.



















«Гипермаркет будет работать круглосуточно. В ночное время будут открыты три кассы», — уточнили в компании.







