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Посмотрите, какие очереди в кассах «Белавиа», где людям возвращают деньги за билеты

27.05.2021 15:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В кассах «Белавиа» на Немиге жарко, но солнечная погода тут ни при чем: люди пришли возвращать или обменивать билеты на рейсы, самолеты по которым так и не смогли оторваться от земли. Полтора часа в очереди сегодня норма, некоторые люди не дожидаются своего времени, выкидывают талоны, и их тут же подбирает кто-то другой. 

Очередь начинается еще за площадью офиса, на ступеньках стоят рабочие, которые обсуждают, как им добраться до Вильнюса. Там они должны были быть еще вчера.

Мы уже как два дня должны работать в Вильнюсе, но рейс отменили. Здесь стоим уже полтора часа, когда пришли, на табло был номер 70, а нам киоск выдал 165. Сперва хотели поменять билет с Вильнюса на Варшаву, но его тоже отменили, будем возвращать деньги. Кто-то заходит, видит очередь и разворачивается. По интернету возврат оформить нельзя, обязательно присутствие в кассах. Что делать дальше, еще не знаем, соберемся всем коллективом и что-то решим, — рассказывает мужчина.

Посмотрите, какие очереди в кассах «Белавиа», где людям возвращают деньги за билеты

Посмотрите, какие очереди в кассах «Белавиа», где людям возвращают деньги за билеты

Молодая девушка хотела вернуть билет до Варшавы, но покупала в другой компании. Полтора часа в замкнутом пространстве — и она уходит домой ни с чем. Из электронной очереди в 101 человек в зале около 40.

— Мне не вернули деньги, потому что я на Aviasales покупала билет, возвращают только тем, кто покупал на сайте или в кассах «Белавиа». Летела на работу в Варшаву, но не получилось, что делать дальше — не знаю, — рассказывает девушка.

Шум, гам в унисон со звуковыми оповещениями заставляет некоторых еще вчерашних пассажиров выйти в холл. Люди собираются в кучки и рассказывают истории, «что у кого сорвалось»: отпуск, учеба или работа. Вернуть билеты сюда пришли также граждане Украины, Литвы и Польши.

Посмотрите, какие очереди в кассах «Белавиа», где людям возвращают деньги за билеты

На улице стоит Дмитрий, в его руках билеты компании, он с друзьями планировал провести отпуск в Одессе.

Мы с товарищами взяли отпуск в одно время, планировали отдохнуть в Одессе, но улететь не получилось. Можно рвануть в Россию, но наземные границы закрыты, а лететь уже нет желания, вообще отдыхать уже не хочется. Здесь уже 40 минут стою, человек 40 за это время и прошло, но мне кажется, что где-то половина приходили и уходили.

Посмотрите, какие очереди в кассах «Белавиа», где людям возвращают деньги за билеты

Посмотрите, какие очереди в кассах «Белавиа», где людям возвращают деньги за билеты

Порой доходит до повышенных тонов с кассирами, терпения им. Мужчина простоял в очереди два часа, заранее уточнил, смогут ли обменять его билет, но началась какая-то «бюрократия».

— Я попросил пересадить меня на рейс в Стамбул, а мне стали рассказывать, что это разные зоны, сейчас деньги вернем (около 600 рублей), а потом вы купите новый. Ну я и открыл рот, она вышла, посовещалась, и с доплатой в 50 рублей меня пересадили на другой рейс, — рассказывает он.

Сотрудники «Белавиа» сообщают, что после того, как пассажира уведомят об отмене рейса, ему будет предложено перенести дату вылета или оформить полный возврат стоимости билетов без штрафов. Это можно сделать в течение года с момента покупки. Более подробную информацию о возврате билетов читайте здесь.

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В кассах «Белавиа» на Немиге жарко, но солнечная погода тут ни при чем: люди пришли возвращать или обменивать билеты на рейсы, самолеты по которым так и не смогли...
 
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