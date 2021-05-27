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Россия не выдает разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси
27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Россия не выдала разрешение Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту (не через территорию Беларуси).
Об этом сообщили
Ранее разрешение не выдали компании Air France на рейс из Парижа в Москву.
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Россия не выдала разрешение Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту.
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