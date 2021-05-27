ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евросоюз готовит экономические санкции в отношении Беларуси - Боррель

27.05.2021 15:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министры иностранных дел стран ЕС, которые проводят в четверг неформальную встречу (Gymnich) в Лиссабоне, обсудят реагирование ЕС на пиратский захват властями Беларуси европейского пассажирского самолета и введение секторальных экономических санкций Евросоюза. Об этом в Лиссабоне перед началом встречи министров заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Мы сегодня обсудим Беларусь, это наверняка. Всего два дня прошло после того, как лидеры ЕС приняли важное решение по Беларуси. Мы намерены обсудить, как имплементировать это решение о введении экономических и секторальных санкций против Беларуси... Мы начнем с Беларуси, с захвата самолета и задержания двух пассажиров - это нечто такое, что абсолютно неприемлемо», - сказал Боррель.

Он отметил, что встреча министров является неформальной, поэтому по ее итогам не планируется принятие официальных документов.

Полный текст заявления Борреля обнародован на сайте Европейской службы внешних действий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министры иностранных дел стран ЕС, которые проводят в четверг неформальную встречу (Gymnich) в Лиссабоне, обсудят реагирование ЕС на пиратский захват властями...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Гродно в Москву: Беларусь восстанавливает железнодорожное сообщение с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by