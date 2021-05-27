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Филя, оставь Аллу: Киркоров и Пугачева воссоединились на глазах у Галкина

27.05.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Филипп Киркоров и Алла Пугачева воссоединились в студии нынешнего супруга примадонны - Максима Галкина: теплая встреча экс-возлюбленных удивила сеть.

Пугачева редко выступает на концертах, еще реже выходит на публику. Звезда живет в деревне Грязь и все свое время посвящает семье. Но ради юбилея старшей дочки, она вышла в свет и сделала это в максимально комфортной обстановке - на передаче супруга. Выпуск был посвящен 50-летию Орбакайте.

В сети обсуждают неожиданное воссоединение Киркорова и Пугачевой в шоу "Сегодня вечером" : во время телеэфира бывшие супруги кокетливо пообщались и вспомнили прошлое на глазах у Галкина.

Киркоров даже решил поделиться "семейным репортажем" с фанатами и опубликовал серию снимков у себя в Instagram, чем спровоцировал едкую реакцию фанатов.

"Никак не можете забыть старую семью?"; "Филя, оставь Аллу. Она теперь с Максом"; "Пугачева красотка, но когда же она перестанет "дружить" с Киркоровым?"; "Максим сдает позиции", - прокомментировали фанаты. Напомним, что до этого помощница Пугачевой раскрыла секрет звезды и ее возлюбленных.

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Бывшие возлюбленные встретились в честь дня рождения Кристины Орбакайте и вспомнили былые времена, вызвав едкую реакцию поклонников.
 
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