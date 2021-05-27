Украинский гамбит: во что обойдется возможный разрыв отношений с Беларусью?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью по инициативе украинской стороны укладывается в русло политики "замораживания" отношений, наблюдаемого со второй половины прошлого года.

Но географических соседей, как известно, не выбирают, и они обречены если не дружить, то хотя бы торговать друг с другом. Это дает надежду на улучшение политического фона взаимоотношений, в котором заинтересованы обе стороны.

Черный лебедь

Об экономической алогичности принятого решения свидетельствует уже тот факт, что "Белавиа" – третья по величине компания, которая работала на рынке Украины, обеспечивая около 10% пассажиропотока. В 2019 году она совершила более десяти тысяч рейсов над территорией южной соседки, заплатив в ее казну налогов и сборов на общую сумму более $20 млн. В два раза больше убытков понесут украинские авиакомпании, интересы которых связаны с Беларусью, и не факт, что они возместятся за счет других стран. Если так пойдет и дальше, то на кону окажутся торгово-экономические отношения межгосударственного уровня, которые кропотливо выстраивались в последние годы и десятилетия.

Официальные белорусские данные свидетельствуют о том, что в 2020 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Республики Беларусь, по импорту – четвертое место. Беларусь является шестым торговым партнером Украины после Китая, Польши, России, Германии и Турции. В 2020 году товарооборот между двумя странами составил $4,5 млрд и сократился на 22,2% к январю-декабрю 2019 г. Экспорт белорусских товаров в Украину составил $3,1 млрд (падение на 24%). Импорт украинских товаров – $1,4 млрд (снижение на 17,7%).

Основу белорусского экспорта в Украину составляют нефтепродукты и удобрения, тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили. Из Украины импортируются сельскохозяйственная и продовольственная продукция, грузовые железнодорожные и трамвайные вагоны, части подвижного состава, прокат, тара, лекарственные средства.

Чтобы не вредить экономике, сталкиваясь в политических противоречиях государственного уровня, была сделана разумная ставка на региональное и межотраслевое сотрудничество между двумя странами. И эта модель до последнего времени работала!

Но здравый смысл и прагматическое мышление стали изменять украинским властям, которые с легкостью подписались под европейскими санкциями против Беларуси в конце ноября прошлого года, а теперь пошли и на очередное обострение отношений. Если Беларусь вдруг решится ввести ответные санкции против Украины, то последнюю ждет топливный кризис.

Отношения "на паузе"

По результатам двух белорусско-украинских форумов регионов, за 2019 год 16 областей Украины заметно увеличили объемы экспорта в Беларусь по сравнению с 2018-м. Объемы импорта из Беларуси в Украину также увеличились в девять регионов Украины. Кроме этого, непосредственно во время форума в Гомеле были подписаны коммерческие контракты на общую сумму более $100 млн, а уже через год в Житомире – на сумму более $500 млн. Такие данные приводит украинский посол в Беларуси Игорь Кизим.

Еще два месяца назад Кизим жаловался на то, что заморозка политических контактов негативно сказывается на двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве. При этом констатировал, что отношения поставлены "на паузу". Если украинские власти не прислушаются к экономическим доводам своего же дипломата, то могут зайти слишком далеко.

В недавнем интервью господин посол "пророчески" высказался и на авиационную тему. По его словам, летом прошлого года после долгих обсуждений было подписано Соглашение по вопросам летной годности между Государственной авиационной службой Украины и Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, которое позволяет двигать вперед сотрудничество в авиационной сфере, в частности в области технического и сервисного обслуживания авиационной техники.

В развитие достигнутых договоренностей украинской стороной был разработан и в феврале передан белорусской стороне на рассмотрение проект технического документа относительно практической реализации положений Соглашения.

"В данный момент мы ожидаем ответа белорусской стороны и надеемся на скорейшее рассмотрение украинского предложения, которое запустит практическое сотрудничество между нашими странами в авиационной сфере", – сказал тогда Игорь Кизим. Надо ли объяснять, каким может быть ответ белорусской стороны в нынешних условиях? Но все еще можно исправить.

Господин посол посетовал на то, что в ЕАЭС действуют 7 антидемпинговых пошлин против украинской металлопродукции, в которой заинтересованы белорусские предприятия. Но сам же ссылается на пример производимых в Украине колесных пар для железнодорожного транспорта. На них такие пошлины действовали последние пять лет, однако, по словам посла, усилиями белорусских властей в январе этого года не были продлены, что включило зеленый свет для поставок продукции из Украины. Это свидетельствует о прагматичном подходе белорусской стороны к двусторонним отношениям. Готовы ли украинские власти ответить взаимностью?

Форум регионов

По словам посла, к подписанию в ходе III Форума регионов, планировавшегося на 8-9 октября 2020 года в Гродно, готовились 15 двусторонних межрегиональных соглашений, 5 планов реализации соглашений о межрегиональном сотрудничестве, а также 2 межведомственных соглашения и 13 соглашений о сотрудничестве между вузами Украины и Беларуси. Планировался визит в Беларусь президента Украины Владимира Зеленского. Но форум, как и визит, не состоялись по инициативе украинской стороны.

Уже эти намерения демонстрируют взаимозависимость экономик двух стран, поэтому полный разрыв отношений между ними представляется едва ли возможным, но если он все-таки произойдет, то будет крайне болезненным для обеих сторон.

Нынешняя товаропроводящая сеть белорусских экспортеров в Украине состоит из более 100 компаний, в регионах расположены дилерские структуры флагманов белорусской экономики Беларуси, таких как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Беларуськалий, Атлант. Украина заинтересована в расширении продаж продукции машиностроения, металлопродукции, сельхозпродукции. Настоящим символом соседских экономических связей является совместный инфраструктурный проект по развитию судоходства по Припяти и Днепру, реализация которого все еще находится в повестке дня.

Беларусь старается поддерживать сложившееся экономическое статус-кво и демонстрирует дружественные жесты в адрес южной соседки. Так, после аварийного отключения 2 и 3 февраля энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС в ряде украинских регионов возник дефицит электроэнергии, и Беларусь экстренно поставила в украинскую энергосистему 500 МВт электроэнергии по запросу Украины, которая, между прочим, грозится полностью перекрыть белорусские поставки в свою энергосистему. Беларусь протянула руку помощи и во время наводнения прошлым летом на западе Украины, отправив во Львов гуманитарный груз.

Если кто-то скажет, что Беларусь в сравнении с Украиной находится в западной изоляции, то посмотрим правде в глаза: украинская дружба с Западом выглядит не намного лучше. Россию она рассматривает в качестве врага, США, предоставляя свое покровительство, разговаривают с ней исключительно менторским тоном, а ЕС – через губу и свысока, предлагая в ответ на евроинтеграционные устремления тарифные квоты и сырьевой статус.

При этом на первое место в прошлогоднем внешнеторговом обороте Украины вышел коммунистический Китай, на третьем – "враждебная" Россия, а положительное сальдо в первой тройке – только в торговле с занимающей второе место Польшей. Впрочем, внешнеполитический курс – это суверенный выбор Украины, но с кем ей еще поддерживать более или менее равные отношения на правах "транзитных" соседей? Только с Беларусью. Дойдет ли это до понимания украинских властей?

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