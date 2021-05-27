Еще один телеграм-канал признали экстремистским

Источник материала: Onliner

Сегодня новый день, а значит — время пополнять список экстремистских телеграм-каналов. На этот раз речь о канале «Островец Для Жизни». Суд Островецкого района удовлетворил заявление прокурора того же района о признании материалов, размещаемых на этом канале, экстремистскими.

По мнению прокуратуры, размещаемые в телеграм-канале «Островец Для Жизни» материалы содержат призывы к блокированию дорог, хулиганским действиям, вандализму, сопротивлению сотрудникам милиции, а также уничтожению и повреждению их имущества. Плюс там же размещались комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес милиции, чиновников и членов их семей.

«Администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала», — добавили в прокуратуре.