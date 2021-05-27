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Еще один телеграм-канал признали экстремистским

27.05.2021 16:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня новый день, а значит — время пополнять список экстремистских телеграм-каналов. На этот раз речь о канале «Островец Для Жизни». Суд Островецкого района удовлетворил заявление прокурора того же района о признании материалов, размещаемых на этом канале, экстремистскими. 

По мнению прокуратуры, размещаемые в телеграм-канале «Островец Для Жизни» материалы содержат призывы к блокированию дорог, хулиганским действиям, вандализму, сопротивлению сотрудникам милиции, а также уничтожению и повреждению их имущества. Плюс там же размещались комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес милиции, чиновников и членов их семей.

«Администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала», — добавили в прокуратуре.

 
 
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Сегодня новый день, а значит — время пополнять список экстремистских телеграм-каналов. На этот раз речь о канале «Островец Для Жизни». Суд Островецкого района...
 
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