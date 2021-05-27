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Швейцарский интернет-провайдер: угрозу о минировании Ryanair отправили уже после его разворота

27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было отправлено уже после его разворота в сторону Беларуси.

Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

– Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения [властей] Беларуси соответствуют действительности, – отмечается в сообщении.

СМИ: Диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании за 27 минут до получения сообщения о бомбе

Фактчек заявлений Лукашенко по поводу спецоперации с самолетом

 
 
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