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О новых вызовах в информационном пространстве говорят на Форуме медийного сообщества Беларуси
Источник материала: ОНТ
Тема для первой в своем роде дискуссионной площадки выбрана не случайно. В условиях трансформации общества и, как итог, новых запросов на информацию СМИ должны перестраиваться.
Цифровизация – один из главных рычагов подачи тем и слова. Сейчас многие СМИ уходят в соцсети и мессенджеры. Телеканалы и крупные печатные издания в большинстве своем переформатировались. Теперь дело за регионами.
При этом на фоне современных трендов, важно не пренебрегать этикой и моралью. Это ещё одна риторика форума – информационная безопасность. Во многом от СМИ сегодня зависит консолидация и сплочение общества.
А в год народного единства эти слова приобретают вообще сакральный смысл. Также, в том числе, от представителей медиа зависит суверенитет страны.
Кроме того, в фокусе внимания экспертов – производство качественного видео, дизайн, виртуальная и дополненная реальность.
По сути, то, что сегодня позволяет интересно подавать информацию, а значит привлечь и удержать аудиторию. В форуме принимают участие около сотни представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов.
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Тема для первой в своем роде дискуссионной площадки выбрана не случайно. В условиях трансформации общества и, как итог, новых запросов на информацию СМИ должны...
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