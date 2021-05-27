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В Минске отменен чемпионат Европы по велотреку

27.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске отменен чемпионат Европы по велогонкам на треке. Данное решение приняли в штаб-квартире в Лозанне в Швейцарии на заседании правления Европейского велосипедного союза (UEC). Об этом сообщили на официальном сайте UEC, сообщает БЕЛТА.

Чемпионат должен был пройти с 23 по 27 июня 2021 года. В сообщении говорится, что решение было принято в свете текущей международной ситуации.

UEC уже занимается поиском другой площадки, где гонщики из 50 стран будут участвовать в континентальных соревнованиях.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске отменен чемпионат Европы по велогонкам на треке. Данное решение приняли в штаб-квартире в Лозанне в Швейцарии на заседании правления Европейского...
 
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